Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
06:51
Nurgül Yeşilçay’ın saç itirafı duyanları şoke etti! Saçlarını günlerce yıkamıyor!
Ünlü isimler, güzellik ritüelleriyle ağızları açıkta bırakıyor! Nurgül Yeşilçay, "Saçlarını çok sık yıkayan biri değilim. Kendi yağı da lazım saça. Bu yüzden bazen 5 günde bir yıkarım. Bazen de 1 hafta sonra" dedi. Hadise, "Saçlarımın yıpranmaması için 10 günde bir yıkıyorum" açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Kim Kardashian ise saç stilistinin önerisiyle saçlarını 5 günde bir yıkadığını söylemişti. Tülin Şahin'in ise haftada bir gün saçlarını yıkadığı iddia edilmişti