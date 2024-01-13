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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay’ın saç itirafı duyanları şoke etti! Saçlarını günlerce yıkamıyor!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 06:51

Nurgül Yeşilçay’ın saç itirafı duyanları şoke etti! Saçlarını günlerce yıkamıyor!

Ünlü isimler, güzellik ritüelleriyle ağızları açıkta bırakıyor! Nurgül Yeşilçay, "Saçlarını çok sık yıkayan biri değilim. Kendi yağı da lazım saça. Bu yüzden bazen 5 günde bir yıkarım. Bazen de 1 hafta sonra" dedi. Hadise, "Saçlarımın yıpranmaması için 10 günde bir yıkıyorum" açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Kim Kardashian ise saç stilistinin önerisiyle saçlarını 5 günde bir yıkadığını söylemişti. Tülin Şahin'in ise haftada bir gün saçlarını yıkadığı iddia edilmişti

EVREN ABDULLAHOĞLU
Nurgül Yeşilçay’ın saç itirafı duyanları şoke etti! Saçlarını günlerce yıkamıyor!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, kıvırcık saçlarıyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Yeşilçay, "Bu yıkayana kadar kalan bir model.

Nurgül Yeşilçay’ın saç itirafı duyanları şoke etti! Saçlarını günlerce yıkamıyor!

Zaten saçlarımı çok sık yıkayan birisi değilim. Kendi yağı da lazım saça bence. Bazen 5 gün, bazen de 1 hafta sonra yıkarım. İnce detaylar var böyle" dedi.

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Nurgül Yeşilçay’ın saç itirafı duyanları şoke etti! Saçlarını günlerce yıkamıyor!

Yeşilçay'ın bu sözleri Tülin Şahin, Hadise ve Kim Kardishian'ın açıklamalarını akıllara getirdi. Şahin saçlarını haftada bir gün, Kardashian 5 günde bir, Hadise ise 10 günde bir yıkadığını belirtmişti.

Nurgül Yeşilçay’ın saç itirafı duyanları şoke etti! Saçlarını günlerce yıkamıyor!

Bu arada Yeşilçay, sosyal medya paylaşımları hakkında da şunları söyledi: "Sosyal medyayı kullanmaya bayılıyorum.

Nurgül Yeşilçay’ın saç itirafı duyanları şoke etti! Saçlarını günlerce yıkamıyor!

Evdekiler de bu konuda çok uyumlu. Söylüyorum, 'Yapalım hemen' diyorlar. Yakın çevremden neden böyle şeyler yapıyorsun diyenler de oldu ama bana ne! Canım ne istiyorsa onu yaparım, canıma güveniyorum."

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