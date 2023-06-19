Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:13

Nursel Ergin de modaya uydu! Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin'den tuhaf boşanma paylaşımı! El ele, göz göze boşanma!

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin boşandığını aşk videosu ile duyurdu! Son dönemde el ele, göz göze birbirlerine aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına Nursel Ergin de dahil oldu. Var mısın Yok musun? yarışma programı ile şöhret olan şimdilerin ünlü sunucularından Nursel Ergin 2017 yılında, Murat Akyer ile yaşadığı yasak aşkı, Akyer'in kanser tedavisi gördüğü eşinden boşanmasıyla nikah masasına taşımıştı. Nursel Ergin son olarak Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir video ile boşandığını açıkladı. "Olan güzeldir. Maalesef sizin sevineceğiniz gibi konuştuğunuz gibi olaylar yaşanmadı. Ne Murat, ne ben birbirimizi üzmedik." diyen Nursel Ergin'e sosyal medya kullanıcıları ise "Yuva yıkanın yuvası olmazmış" yorumlarında bulundu.