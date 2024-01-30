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Haberler Galeri O hep gözlerden uzaktı... Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 06:58

O hep gözlerden uzaktı... Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi!

Oğlu İdo'nun ikizleri ile yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan 3'ü ise güzel kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan Usta oyuncu Perihan Savaş ile ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde, he zaman magazinden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses olan Melek Zübeyde Akkaş kardeşi İdo Tatlıses'in aksine gözlerden uzak büyüdü. 3 çocuk annesi İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı... İşte Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Tatlıses...

O hep gözlerden uzaktı... Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Şimdilerde ikiz torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'den ise 3 torunu var.

O hep gözlerden uzaktı... Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi!

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

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O hep gözlerden uzaktı... Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor.

O hep gözlerden uzaktı... Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi!

Şimdilerde 40 yaşında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor.

O hep gözlerden uzaktı... Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi!

Perihan Savaş, sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğü biliniyor.

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