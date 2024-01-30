O hep gözlerden uzaktı... Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde zarafeti ile büyüledi!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Şimdilerde ikiz torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'den ise 3 torunu var. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor. Şimdilerde 40 yaşında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor. Perihan Savaş, sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğü biliniyor. Perihan Savaş gelini ve kızı Melek Zübeyde Akkaş ile paylaşımda bulunmuştu. Melek Zübeyde Akkaş son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin baby shower partisinde ortaya çıkmıştı. İkiz yeğenlerini kucağına almak için sabırsızlanan Melek Zübeyde Akkaş 'Geliyor böceklerim' notu ile paylaştığı karede iki erkek kardeşinin eşleriyle poz vermişi. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı... Zübeyde Melek Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile evlenmişti. Çiftin, Efe, Ali ve Bal adından 3 çocuğu bulunuyor. Melek Zübeyde kardeşi İdo Tatlıses'in düğününde babası ile böyle halay çekmişti... Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'tan da bir erkek kardeşi var. Melek Zübeyde Akkaş kardeşi Savaş Zafer ile birlikte verdiği bir pozla dikkat çekmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş evlenen kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününde görüntülenmişti. Melek Zübeyde Akkaş erkek kardeşi İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin paylaşımlarında boy göstermişti. Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline 'Annesinin kopyası' yorumları yağmıştı. İbrahim Tatlıses 1979'da 'Kara Yazma' filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı. Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı. Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile hayatını birleştirmişti. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor. Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer de evlendi. Perihan Savaş daha önce kendisine yöneltilen 'Yılmaz Zafer dendiğinde aklınıza gelen ilk şey ne?' sonrusuna Yılmaz Zafer geçirdiği bir kalp krizi sonrasında beynine dört dakika oksijen gitmediği için rahatsızlanıp sonra da hayatını kaybetmişti. Yılmaz Zafer öldüğünde oğlu Savaş Zafer çok küçüktü. Yakışıklılığı ile babasına benzetilen Savaş Zafer'in şimdilerde eşiyle mutluluğu bir evliliği var. Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in kar küresinde sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi ettiği anı Instagram'dan yayınlamıştı. İşte rahmetli oyuncu Yılmaz Zafer ile Perihan Savaş'ın oğulları Savaş Zafer'in mutlu gününden kareler... Perihan Savaş, 'Bir kar küresiyle başlayan aşk. Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım. Ailemize hoşgeldin kızım' diyerek, mutluluğunu paylaşmıştı. Savaş Zafer sevgilisine diz çökerek evlenme teklifi etmişti. Perihan Savaş'ın hayatı da filmlere konu olacak türden. Perihan Savaş filmlerini aratmayan hayat hikâyesini Hürriyet'e verdiği röportajda anlatmıştı. Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer ile birlikteliklerinden Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmiş. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile Perihan Savaş'ın hayat hikayesi... Beş yaşında, Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkıyorsunuz. Bu bir çocuğun tek başına alabileceği bir karar değil... Anneniz çok sert mizaçlı bir insanmış galiba... 16 yaşında Altın Portakal aldınız ama 18 yaşına kadar kaşınızı alamadınız mı? Evlendiğinizde 13 yaşındaymışsınız. Çocuk gelin olmuşsunuz. Nasıl o yaşta evlendiniz? Ne kadar sürdü evlilik? Evlilik boyunca birlikte mi yaşamıştınız? Yaşadıklarım elbette bende travma yarattı Artık pazara gidiyorum Türk sinemasının en büyük isimleriyle çalıştınız. Jön tanımınız nedir? Sette büyük bir aşk başladı Ardından Yılmaz Zafer'le evlendiniz. Yılmaz Zafer dendiğinde aklınıza gelen ilk şey ne? Rahmetli eşiniz Yılmaz Zafer'le filmlere konu olacak bir aşk hikâyeniz varmış... Nasıl kavuştunuz? Yılmaz Bey geçirdiği bir kalp krizi sonrasında beynine dört dakika oksijen gitmediği için rahatsızlanıp sonra da hayatını kaybetti. Sadece dört dakikanın hayatı bu kadar değiştirmesi ne öğretti size? Bayramda benimle olmayı seviyorlar Bu bir anne olarak sizi çok üzüyor. Savaş şimdi 26 yaşında, babası gibi mutfağa meraklı. Gastronomi okuyor... Bayramlar size neler hissettiriyor? Ama benim çocuklarım benimle olmayı seviyor. Oğlum Savaş ve kızım Melek Zübeyde, torunlarım Efe, Ali ve Bal benimle oluyor.