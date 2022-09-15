Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner için kesenin ağzını açtı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Giriş Tarihi: 15.09.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 14:57

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner son olarak sevgilisi Oğulcan Engin ile katıldığı bir düğünde ortaya çıkmıştı. Davetin en dikkat çeken yanlarından biri, Miray Daner'in kolundaki saat oldu. Oğulcan Engin'in hediyesi olan saatin fiyatı ise dudak uçuklattı.