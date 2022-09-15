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Haberler Galeri Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner için kesenin ağzını açtı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 15.09.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 14:57

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner için kesenin ağzını açtı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner son olarak sevgilisi Oğulcan Engin ile katıldığı bir düğünde ortaya çıkmıştı. Davetin en dikkat çeken yanlarından biri, Miray Daner'in kolundaki saat oldu. Oğulcan Engin'in hediyesi olan saatin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner için kesenin ağzını açtı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Oyuncu Miray Daner'in lüks bir markaya ait olan pahalı saati, sevgilisi Oğulcan Engin'in paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Saatin Oğulcan Engin'in hediyesi olduğu öğrenildi.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner için kesenin ağzını açtı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin, bir süredir beraber…Çiftin doludizgin süren aşkları ise magazinin en gözde ilişkileri arasında yer alıyor. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, sevgilisi ile bir davete katıldı. Kırmızıyı çok yakıştırdılar. Her ikisinin de şıklıkları göz doldurdu.

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Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner için kesenin ağzını açtı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Rol aldığı "Medcezir", "Vatanım Sensin" ve "Kuş Uçuşu" dizileri ile yıldızını parlatan ve son olarak "Kara Tahta" dizisinde yer alan Miray Daner, kırmızı elbisesi ve iddialı pozuyla beğeni topladı.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner için kesenin ağzını açtı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Oğulcan Engin ise bir smokin takım giymeyi tercih etti. Davetin en dikkat çeken yanlarından biri, Miray Daner'in kolundaki saat oldu.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner için kesenin ağzını açtı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Oğulcan Engin'in hediyesi olan saatin fiyatı ise dudak uçuklattı. Engin'in bu saat için ödediği ücret tam tamına 116 bin TL…

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