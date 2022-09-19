Giriş Tarihi: 19.09.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 16:24

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile balkonda aşka geldi! Sarmaş dolaş poz!

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin romantizmin doruklarında! Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Yer aldığı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Miray Daner son olarak sevgilisi Oğulcan Engin'in sosyal medya hesabında boy gösterdi. Miray Daner ile Oğulcan Engin balkonda aşka geldi. Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı....