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Haberler Galeri Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile balkonda aşka geldi! Sarmaş dolaş poz!
Giriş Tarihi: 19.09.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 16:24

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile balkonda aşka geldi! Sarmaş dolaş poz!

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin romantizmin doruklarında! Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Yer aldığı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Miray Daner son olarak sevgilisi Oğulcan Engin'in sosyal medya hesabında boy gösterdi. Miray Daner ile Oğulcan Engin balkonda aşka geldi. Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı....

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile balkonda aşka geldi! Sarmaş dolaş poz!

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin'den romantik balkon pozu geldi.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile balkonda aşka geldi! Sarmaş dolaş poz!

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Miray Daner son olarak sevgilisi Oğulcan Engin'in sosyal medya hesabında boy gösterdi. Miray Daner ile Oğulcan Engin balkonda aşka geldi. Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı

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Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile balkonda aşka geldi! Sarmaş dolaş poz!

Oyuncu Miray Daner'in lüks bir markaya ait olan pahalı saati, sevgilisi Oğulcan Engin'in paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Saatin Oğulcan Engin'in hediyesi olduğu öğrenildi.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile balkonda aşka geldi! Sarmaş dolaş poz!

Güzel oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin, bir süredir beraber…Çiftin doludizgin süren aşkları ise magazinin en gözde ilişkileri arasında yer alıyor. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, sevgilisi ile bir davete katıldı. Kırmızıyı çok yakıştırdılar. Her ikisinin de şıklıkları göz doldurdu.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile balkonda aşka geldi! Sarmaş dolaş poz!

Rol aldığı "Medcezir", "Vatanım Sensin" ve "Kuş Uçuşu" dizileri ile yıldızını parlatan ve son olarak "Kara Tahta" dizisinde yer alan Miray Daner, kırmızı elbisesi ve iddialı pozuyla beğeni topladı.

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