Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Yılın aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmiş ama aşk yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, bu kez Alaçatı'da ortaya çıktı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Demet Özdemir'in itirafından sonra Oğuzhan Koç'ta aşkını sosyal medyadan ilan etti. İşte magazin dünyasını sarsan son dakika gelişmesi ve ünlü çiftin cephesinde yaşananlar…