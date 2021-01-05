Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le olan aşkını sosyal medyadan böyle ilan etti!

’le olan aşkını sosyal medyadan böyle ilan etti!

ile aşkı magazin gündemine gibi düşerken, haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Yılın aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmiş ama yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, bu kez 'da ortaya çıktı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Demet Özdemir'in itirafından sonra Oğuzhan Koç'ta aşkını sosyal medyadan ilan etti. İşte magazin dünyasını sarsan son dakika gelişmesi ve ünlü çiftin cephesinde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 05.01.2021 07:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 07:15
Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le olan aşkını sosyal medyadan böyle ilan etti!

ile aşkı magazin gündemine gibi düşerken, haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Yılın aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmiş ama yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, bu kez 'da ortaya çıktı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Demet Özdemir'in itirafından sonra Oğuzhan Koç'ta aşkını sosyal medyadan ilan etti. İşte magazin dünyasını sarsan son dakika gelişmesi ve ünlü çiftin cephesinde yaşananlar…

Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le olan aşkını sosyal medyadan böyle ilan etti!

ile şarkıcı yeni bir aşka yelken açtı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarını çekilmesiyle aşkları ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le olan aşkını sosyal medyadan böyle ilan etti!

'in itirafından sonra bir da 'tan geldi.

Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le olan aşkını sosyal medyadan böyle ilan etti!

"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftten sessizliğini bozdu.

Oğuzhan Koç Demet Özdemir’le olan aşkını sosyal medyadan böyle ilan etti!

Koç ile fotoğrafları çekilen oyuncu "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA