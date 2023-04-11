Giriş Tarihi: 11.04.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
07:22
Okan Karacan hakkında suç duyurusu! Ünlü sunucu Okan Karacan eski eşini canından bezdirdi "Beni mesajlarla tuzağa çekmeye çalışıyor"
Sunucu ve oyuncu Okan Karacan'ın 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zeynep Kadıoğlu, Okan Karacan'ın evli olduğu süre içerisinde kendisini defalarca aldattığını, aldattığı kişiler arasında sosyal medya fenomeni B.C.'nin de olduğunu belirtti. Zeynep Kadıoğlu, eski eşi Okan Karacan'ın sosyal medya hesaplarından sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, mesajlarla tuzağa çekmeye çalıştığını belirtti.