Okan Karacan hakkında suç duyurusu! Ünlü sunucu Okan Karacan eski eşini canından bezdirdi "Beni mesajlarla tuzağa çekmeye çalışıyor"

Kadıoğlu, eski eşinin "Kimlerle birlikte olduğunu biliyorum" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf ettiğini söyledi. Ayrıca, Karacan'ın evli olduğu süre içerisinde kendisini defalarca aldattığını, aldattığı kişiler arasında fenomen B.C.'nin de olduğunu, hatta kendisine gönderdiği paraların dekontlarının mevcut olduğunu iddia etti.