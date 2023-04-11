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Haberler Galeri Okan Karacan hakkında suç duyurusu! Ünlü sunucu Okan Karacan eski eşini canından bezdirdi "Beni mesajlarla tuzağa çekmeye çalışıyor"
Giriş Tarihi: 11.04.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 07:22

Okan Karacan hakkında suç duyurusu! Ünlü sunucu Okan Karacan eski eşini canından bezdirdi "Beni mesajlarla tuzağa çekmeye çalışıyor"

Sunucu ve oyuncu Okan Karacan'ın 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zeynep Kadıoğlu, Okan Karacan'ın evli olduğu süre içerisinde kendisini defalarca aldattığını, aldattığı kişiler arasında sosyal medya fenomeni B.C.'nin de olduğunu belirtti. Zeynep Kadıoğlu, eski eşi Okan Karacan'ın sosyal medya hesaplarından sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, mesajlarla tuzağa çekmeye çalıştığını belirtti.

ATAKAN IRMAK
Okan Karacan hakkında suç duyurusu! Ünlü sunucu Okan Karacan eski eşini canından bezdirdi Beni mesajlarla tuzağa çekmeye çalışıyor

Eski sunucu Okan Karacan, 3 ay önce boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan Zeynep Kadıoğlu'nun ortağı olduğu şirkete girmeye çalışınca taraflar arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine taraflar karakolluk oldu. Karacan, alacaklarını tahsil edemediği gibi darp edildiğini de iddia etti.

Okan Karacan hakkında suç duyurusu! Ünlü sunucu Okan Karacan eski eşini canından bezdirdi Beni mesajlarla tuzağa çekmeye çalışıyor

GÜNAYDIN, ünlü çiftin arasında geçen tartışmanın detaylarına ulaştı. Kadıoğlu, 29 Mart günü Karacan'ın şirketinin önüne gelerek durmaksızın kornaya basıp ardından 'Allah belanı versin ananı s...., o....u' şeklinde hakaretler savurduğunu anlattı.

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Okan Karacan hakkında suç duyurusu! Ünlü sunucu Okan Karacan eski eşini canından bezdirdi Beni mesajlarla tuzağa çekmeye çalışıyor

Karacan'ın şirkete girmeye çalıştığını ancak çalışanların kendisini engellediği, Ali Osman G.'ye ve eski futbolcu Mesut Kumcuoğlu'na saldırdığı anlatıldı.

Okan Karacan hakkında suç duyurusu! Ünlü sunucu Okan Karacan eski eşini canından bezdirdi Beni mesajlarla tuzağa çekmeye çalışıyor

Kadıoğlu, eski eşinin "Kimlerle birlikte olduğunu biliyorum" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf ettiğini söyledi. Ayrıca, Karacan'ın evli olduğu süre içerisinde kendisini defalarca aldattığını, aldattığı kişiler arasında fenomen B.C.'nin de olduğunu, hatta kendisine gönderdiği paraların dekontlarının mevcut olduğunu iddia etti.

Okan Karacan hakkında suç duyurusu! Ünlü sunucu Okan Karacan eski eşini canından bezdirdi Beni mesajlarla tuzağa çekmeye çalışıyor

Ayrıca madde bağımlılığından dolayı evliliğinin bittiğini ve Karacan'ın çocuklarına iyi bir baba profili oluşturmadığını ifade eden Kadıoğlu, eski eşinin cezalandırılmasını talep etti.

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