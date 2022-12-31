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Haberler Galeri Oktay Kaynarca paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem ile benzerliğine yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 12:22

Oktay Kaynarca paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem ile benzerliğine yorum yağdı!

Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı konukları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde 1000. bölüm kutlamalarını yapan 'Kim Milyoner Olmak İster?', yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Usta oyuncu Oktay Kaynarca bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğu ile gönülleri fethediyor. Öte yandan; Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi ile pozu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem ile verdiği pozda benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı. Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem Kaynarca ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. "Çok güzelsiniz maşallah" yorumları yapılan Oktay Kaynarca ile kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı bakalım siz benzetecek misiniz? İşte Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi...

Oktay Kaynarca paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi Meryem ile benzerliğine yorum yağdı!

Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı konukları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde 1000. bölüm kutlamalarını yapan 'Kim Milyoner Olmak İster?', yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Usta oyuncu Oktay Kaynarca bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

Oktay Kaynarca paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi Meryem ile benzerliğine yorum yağdı!

Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca magazine kardeş paylaşımı ile düştü.

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Oktay Kaynarca paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi Meryem ile benzerliğine yorum yağdı!

Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyiciden tam not alan dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı karesi ile çok konuşuldu.

Oktay Kaynarca paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi Meryem ile benzerliğine yorum yağdı!

Atv'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i olarak izleyici ile buluşan Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor.

Oktay Kaynarca paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi Meryem ile benzerliğine yorum yağdı!

Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğu ile gönülleri fethediyor.

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