Oktay Kaynarca’dan hayranlarını heyecanlandıran açıklama! ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile dönüyor!

Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:27
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
07:34
Son olarak yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca müjdeli haberi verdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Oktay Kaynarca yeni dizisini açıkladı. Oktay Kaynarca, önceki akşam yönetmen Onur Tan'ın DJ performansını dinlemeye Arnavutköy'e gitti. Ünlü oyuncu, "Yeni bir projeye başlıyoruz. Adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olacak" dedi. Özbekistan'da çekilecek olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca muhabirlerin "Özbek gelin gelir mi? sorusuna da esprili yanıt verdi. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Oktay Kaynarca son olarak hayranlarının bayramını yaptığı paylaşım ile kutlamıştı. 57 yaşındaki yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca'nın ailesi ile verdiği pozda annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Anneler Günü paylaşımında da bulunan Oktay Kaynarca'nın annesi ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. "Çakır gözlerini annesinden almış" yorumları yapılan Oktay Kaynarca ile annesini bakalım siz benzetecek misiniz?