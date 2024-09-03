Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
07:30
Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ahu Tuğba'nın son isteği duygulandırdı! Vasiyet etmiş...
Uzun süredir kızı ile ABD'de yaşayan Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'dan sevenlerini yıkan ölüm haberi gelmişti. 69 yaşında hayata gözlerini yuman, başta kızı Anjelik Calvin olmak üzere hayranlarını ve sanat camiasını yasa boğan Ahu Tuğba'nın son isteği duygulandırdı. Yıllar önce geçirdiği bir ameliyat öncesi vasiyetini yazan Ahu Tuğba ölümünün ardından o arzusunun da yerine getirilmesini vasiyet etmiş. İşte Miami'deki evinde yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın son isteği...