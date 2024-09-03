Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ahu Tuğba’nın son isteği duygulandırdı! Vasiyet etmiş...

Yer aldığı filmlerle adını tüm Türkiye'ye duyuran Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından Ahu Tuğba 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayranlarını ve sanat camiasını hüzne boğan Ahu Tuğba'nın son isteği ise herkesi duygulandırdı...