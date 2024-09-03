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Haberler Galeri Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ahu Tuğba'nın son isteği duygulandırdı! Vasiyet etmiş...
Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 07:30

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ahu Tuğba'nın son isteği duygulandırdı! Vasiyet etmiş...

Uzun süredir kızı ile ABD'de yaşayan Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'dan sevenlerini yıkan ölüm haberi gelmişti. 69 yaşında hayata gözlerini yuman, başta kızı Anjelik Calvin olmak üzere hayranlarını ve sanat camiasını yasa boğan Ahu Tuğba'nın son isteği duygulandırdı. Yıllar önce geçirdiği bir ameliyat öncesi vasiyetini yazan Ahu Tuğba ölümünün ardından o arzusunun da yerine getirilmesini vasiyet etmiş. İşte Miami'deki evinde yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın son isteği...

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ahu Tuğba’nın son isteği duygulandırdı! Vasiyet etmiş...

Yer aldığı filmlerle adını tüm Türkiye'ye duyuran Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından Ahu Tuğba 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayranlarını ve sanat camiasını hüzne boğan Ahu Tuğba'nın son isteği ise herkesi duygulandırdı...

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ahu Tuğba’nın son isteği duygulandırdı! Vasiyet etmiş...

Uzun bir süredir ABD'de kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında büyük bir trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

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Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ahu Tuğba’nın son isteği duygulandırdı! Vasiyet etmiş...

Bu süreçte bir türlü toparlanamayan Ahu Tuğba ile Miami'deki evinde kızı Anjelik ilgileniyordu.

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ahu Tuğba’nın son isteği duygulandırdı! Vasiyet etmiş...

Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan Ahu Tuğba'nın son anlarında da yanında kızı Anjelik vardı

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ahu Tuğba’nın son isteği duygulandırdı! Vasiyet etmiş...

Ahu Tuğba, önceki gün Miami'deki evinde hayata veda etti.

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