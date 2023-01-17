Giriş Tarihi: 17.01.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 06:45

Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın eşi de kendisi kadar ünlü! Barış Falay’ın ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı!

Ünlü oyuncu Barış Falay, dizi sektöründeki ilk çıkışını Aliye dizisiyle yaptı. Ardından Ezel'de "Kerpeten Ali" karakteriyle özdeşleşen Barış Falay, Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara gibi dizilerde de rol aldı. Şimdilerde "Ömer" dizisiyle ekranlarda olan Barış Falay, performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Barış Falay'a dair bilgileri araştıranlar hakkındaki gerçek ile şaşkınlıklarını gizleyemedi. 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Esra Ronabahar ile dünya evine giren başarılı oyuncu 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ın doğumuyla baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İki ünlü isimin evli olduğunu ilk defa duyanlar ise çok şaşırdı. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü çift ilgi ile takip ediliyor. İşte merak edenler için Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi Esra Ronabahar ile sosyal medya paylaşımları…