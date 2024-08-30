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Haberler Galeri On parmağında on marifet! 35 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Biricik’in yeni işi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 10:28

On parmağında on marifet! 35 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Biricik’in yeni işi şaşırttı!

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Ayvalık Küçükköy'deki yeni girişimleriyle dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuktaki başarısı tartışılmaz olan güzel oyuncu Burcu Biricik eşiyle birlikte yeni bir iş için kolları sıvadı. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, kızları Luna'nın doğumundan sadece bir ay sonra böylesine heyecan verici bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken, bu mutluluklarını özel bir davetle kutladı. İşte Burcu Biricik'in yeni işi…

On parmağında on marifet! 35 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Biricik’in yeni işi şaşırttı!

2024, Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin için tam bir yenilikler yılı oldu. Çift, önce kızları Luna'ya kavuştu, sonra da Ayvalık'ta butik otel açtı.

On parmağında on marifet! 35 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Biricik’in yeni işi şaşırttı!

Başarılı oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Ayvalık Küçükköy'deki yeni girişimleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü çift, yönetmen arkadaşları Buğra Alkıroğlu'nun ortaklığında 5 odalı butik otelin kapılarını geçen hafta açtı.

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On parmağında on marifet! 35 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Biricik’in yeni işi şaşırttı!

Sürdürülebilirlik ve doğayla bütünlük ilkeleri üzerine kurulu olan otelin odalarına Ağaç, Su, Toprak, Metal ve Ateş gibi doğadan esinlenen element isimleri verildi.

On parmağında on marifet! 35 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Biricik’in yeni işi şaşırttı!

Hürriyet'in haberine göre; Butik otelde ayrıca otelin dışarıdan misafir kabul eden bir restoranı ve barı da bulunuyor. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, kızları Luna'nın doğumundan sadece bir ay sonra böylesine heyecan verici bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken, bu mutluluklarını özel bir davetle kutladı.

On parmağında on marifet! 35 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Biricik’in yeni işi şaşırttı!

Davette Biricik de dostları için kokteyller hazırladı. Reklam ve TV dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı bu etkinlikte, misafirler doğayla iç içe bir ortamın keyfini çıkardı hem de çiftin mutluluğuna ortak oldu.

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