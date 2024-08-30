Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
10:28
On parmağında on marifet! 35 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Biricik’in yeni işi şaşırttı!
Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Ayvalık Küçükköy'deki yeni girişimleriyle dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuktaki başarısı tartışılmaz olan güzel oyuncu Burcu Biricik eşiyle birlikte yeni bir iş için kolları sıvadı. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, kızları Luna'nın doğumundan sadece bir ay sonra böylesine heyecan verici bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken, bu mutluluklarını özel bir davetle kutladı. İşte Burcu Biricik'in yeni işi…