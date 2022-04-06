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Haberler Galeri Önder Öztarhan aşkı Aslı Enver'e yaradı! Spor salonundan çıkmayan güzel oyuncu fit hali ile övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 13:04

Önder Öztarhan aşkı Aslı Enver'e yaradı! Spor salonundan çıkmayan güzel oyuncu fit hali ile övgüleri topladı!

Güzel oyuncu Aslı Enver, son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Bir süredir kendisinden 12 yaş büyük sosyetik Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı öğrenilen Aslı Enver, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Sevgilisinin aşılamasıyla spor yapmaya başlayan Enver, özellikle verdiği kilolarla dikkatleri çekti. Son haliyle beğeni toplayan güzel oyuncu, Önder Öztarhan ile ilişkisi hakkında konuşmayı da ihmal etmedi.

Önder Öztarhan aşkı Aslı Enver’e yaradı! Spor salonundan çıkmayan güzel oyuncu fit hali ile övgüleri topladı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Aslı Enver'in, bir süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Önder Öztarhan aşkı Aslı Enver’e yaradı! Spor salonundan çıkmayan güzel oyuncu fit hali ile övgüleri topladı!

37 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisiyle sosyal medyadan takipleşmeye başlamıştı.

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Önder Öztarhan aşkı Aslı Enver’e yaradı! Spor salonundan çıkmayan güzel oyuncu fit hali ile övgüleri topladı!

Sakin tavırlarıyla dikkat çeken 49 yaşındaki iş insanının, Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunduğu iddia edildi. Önder Öztarhan, Emirgan'da evine girerken objektiflere yansıdı.

Önder Öztarhan aşkı Aslı Enver’e yaradı! Spor salonundan çıkmayan güzel oyuncu fit hali ile övgüleri topladı!

ESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ

Bir aracın içinde arkadaşıyla görüntülenen Öztarhan, dakikalarca torpido gözünde bir şeyler aradı. Önder Öztarhan'a, Aslı Enver'le evlilik sorusu yöneltildi. İş insanı sorular karşısında sessiz kalmayı tercih edip, "İyi geceler" demekle yetindi.

Önder Öztarhan aşkı Aslı Enver’e yaradı! Spor salonundan çıkmayan güzel oyuncu fit hali ile övgüleri topladı!

GÖZLERDEN UZAK BULUŞMA

Gossippasta tarafından görüntülenen ikili, baş başa keyif yaptı. Yaklaşık iki saat mekanda kalan çift, daha sonra Alaçatı sokaklarını dolaştı.

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