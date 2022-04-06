Giriş Tarihi: 06.04.2022 12:53
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
13:04
Önder Öztarhan aşkı Aslı Enver'e yaradı! Spor salonundan çıkmayan güzel oyuncu fit hali ile övgüleri topladı!
Güzel oyuncu Aslı Enver, son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Bir süredir kendisinden 12 yaş büyük sosyetik Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı öğrenilen Aslı Enver, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Sevgilisinin aşılamasıyla spor yapmaya başlayan Enver, özellikle verdiği kilolarla dikkatleri çekti. Son haliyle beğeni toplayan güzel oyuncu, Önder Öztarhan ile ilişkisi hakkında konuşmayı da ihmal etmedi.