Onlar Türkiye’nin en güzel en çekici kadınları! İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...

Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği yarışma Miss Turkey'de geçtiğimiz gün 2022'nin birincisi de belli oldu ve bu isim Nursena Say oldu. Güzellikleriyle kendilerine hayran bırakan bu kadınlar ülkemizi dünya genelindeki güzellik yarışmalarında temsil ediyor. Birbirinden akıllı birbirinden güzel onlarca genç kadın; Arzum Onan, Ayşe Hatun Önal, Çağla Şikel, Dilara Korkmaz... Peki, son 37 yıla ait Miss Turkey Güzellik Yarışması birincilerini daha önce incelemiş miydiniz? İşte o liste ve detaylar...