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Haberler Galeri Onlar Türkiye’nin en güzel en çekici kadınları! İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...
Giriş Tarihi: 21.09.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 11:05

Onlar Türkiye’nin en güzel en çekici kadınları! İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...

Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği yarışma Miss Turkey'de geçtiğimiz gün 2022'nin birincisi de belli oldu ve bu isim Nursena Say oldu. Güzellikleriyle kendilerine hayran bırakan bu kadınlar ülkemizi dünya genelindeki güzellik yarışmalarında temsil ediyor. Birbirinden akıllı birbirinden güzel onlarca genç kadın; Arzum Onan, Ayşe Hatun Önal, Çağla Şikel, Dilara Korkmaz... Peki, son 37 yıla ait Miss Turkey Güzellik Yarışması birincilerini daha önce incelemiş miydiniz? İşte o liste ve detaylar...

Onlar Türkiye’nin en güzel en çekici kadınları! İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...

Geçtiğimiz gün düzenlenen yarışmada Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu! Bu gelişmenin ardından ise akıllara geçmiş yılların güzelleri geldi. Şimdilerin birbirinden ünlü oyuncuları, spikerleri, sanatçıları da bu yarışmalarda keşfedildi. İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...

Onlar Türkiye’nin en güzel en çekici kadınları! İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...

Nursena Say 2022

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Onlar Türkiye’nin en güzel en çekici kadınları! İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...

Dilara Korkmaz 2021

Onlar Türkiye’nin en güzel en çekici kadınları! İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...

Simay Rasimoğlu 2019

Onlar Türkiye’nin en güzel en çekici kadınları! İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...

Şevval Şahin 2018

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