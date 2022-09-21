Onlar Türkiye’nin en güzel en çekici kadınları! İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...

Geçtiğimiz gün düzenlenen yarışmada Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu! Bu gelişmenin ardından ise akıllara geçmiş yılların güzelleri geldi. Şimdilerin birbirinden ünlü oyuncuları, spikerleri, sanatçıları da bu yarışmalarda keşfedildi. İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...