Giriş Tarihi: 23.04.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 07:47

Onu oyuncu olarak tanıdık ama… ‘Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan’ın diğer mesleği şaşkınlık yarattı!

Oyunculuğa 2006 yılında atv'de yayınlanan ve o dönem reyting rekorları kıran 'Sıla' dizisiyle başlayan Nalçakan, 'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Oyuncu Celil Nalçakan, rol aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Ancak Nalçakan'ın tek mesleği bu değil. Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, şu sıralar atv ekranlarında rol aldığı 'Kardeşlerim' dizisiyle adından söz ettiriyor. Dizide kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve istekleri için herkesi karşısına alabilecek güçte biri olan 'Akif'i canlandıran ünlü oyuncu, aynı zamanda esprili ve eğlenceli karakteriyle tüm izleyicilerin gönlüne taht kurdu.