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Haberler Galeri Onu oyuncu olarak tanıdık ama… ‘Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan’ın diğer mesleği şaşkınlık yarattı!
Giriş Tarihi: 23.04.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 07:47

Onu oyuncu olarak tanıdık ama… ‘Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan’ın diğer mesleği şaşkınlık yarattı!

Oyunculuğa 2006 yılında atv'de yayınlanan ve o dönem reyting rekorları kıran 'Sıla' dizisiyle başlayan Nalçakan, 'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Oyuncu Celil Nalçakan, rol aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Ancak Nalçakan'ın tek mesleği bu değil. Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, şu sıralar atv ekranlarında rol aldığı 'Kardeşlerim' dizisiyle adından söz ettiriyor. Dizide kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve istekleri için herkesi karşısına alabilecek güçte biri olan 'Akif'i canlandıran ünlü oyuncu, aynı zamanda esprili ve eğlenceli karakteriyle tüm izleyicilerin gönlüne taht kurdu.

MERVE YURTYAPAN
Onu oyuncu olarak tanıdık ama… ‘Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan’ın diğer mesleği şaşkınlık yarattı!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, şu sıralar atv ekranlarında rol aldığı 'Kardeşlerim' dizisiyle adından söz ettiriyor. Dizide kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve istekleri için herkesi karşısına alabilecek güçte biri olan 'Akif'i canlandıran ünlü oyuncu, aynı zamanda esprili ve eğlenceli karakteriyle tüm izleyicilerin gönlüne taht kurdu.

Onu oyuncu olarak tanıdık ama… ‘Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan’ın diğer mesleği şaşkınlık yarattı!

Oyunculuğa 2006 yılında atv'de yayınlanan ve o dönem reyting rekorları kıran 'Sıla' dizisiyle başlayan Nalçakan, 'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Her rolüne kendisinden bir şeyler katan ve esprili kişiliğiyle ön plana çıkan oyuncunun ilginç bir hayat hikayesi var.

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Onu oyuncu olarak tanıdık ama… ‘Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan’ın diğer mesleği şaşkınlık yarattı!

Oyuncu olmadan önce başka meslekleri de denediğini belirten Nalçakan, şöyle konuşuyor: "Ülkenin en iyi Ayvalık tostunu ben yapabilirim. Çünkü 6 sene Ayvalık'ta tostçuda çalıştım.

Onu oyuncu olarak tanıdık ama… ‘Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan’ın diğer mesleği şaşkınlık yarattı!

Bir tabak nasıl yıkanır, mayonez nasıl yapılır hepsini bilirim. Ardından sahneye çıkmaya başladım." Her yaz yoğun tempoyla çalıştığını belirten ünlü oyuncu, şöyle bir itirafta da bulundu: "En son 16 yaşımda annemlerle tatil yaptım, ailemle kampa gitmiştim. Onun dışında her sene çalıştım."

Onu oyuncu olarak tanıdık ama… ‘Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan’ın diğer mesleği şaşkınlık yarattı!

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Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün ardından Balıkesir Üniversitesi Turizm Otelcilik İşletmeciliği'ni yarım bırakarak oyunculuk tutkusunun peşinden giden usta oyuncunun İstanbul macerası, TÜRVAK'ın sınavına girip burs kazanmasıyla başlamış.

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