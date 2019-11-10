Onu şimdi görenler tanıyamıyor! Garip filminin yaramaz ve sevimli Fatoş'uydu
Onu şimdi görenler tanıyamıyor! Garip filminin yaramaz ve sevimli Fatoş'uydu
Kemal Sunal'ın en beğenilen filmlerinden Garip'in çocuk oyuncusu Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton'du. Ece Alton'un yıllar sonraki halini görenler ise adeta gözlerine inanamıyor. Kemal Sunal'ın en beğenilen filmlerinden biri olan Garip hem komedi hem de dram öğeleriyle hala seyirciyi ekrana bağlıyor. Kemal karakteri geçinmek için farklı işler yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, kundakta bir bebek bulur. İşte hikayemiz de tam ondan sonra başlıyordu. Birbirinden komik ve hüzünlendiren olaylar ikilinin başına geliyor. Peki Garip filminde Fatoş rolüyle büyük beğeni toplayan o küçük kızın yıllar sonraki halini merak ettiniz mi? Ece Alton görenleri çok şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 10.11.2019
12:12
Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
12:23
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