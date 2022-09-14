Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 10:19

Onu tanıyabilene aşk olsun! Şarkıcı Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fena kaçırdı! Pınar Dilşeker'in son hali gündem oldu!

Pınar Dilşeker sosyal medya paylaşımıyla herkesi şoke etti. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı. İşte sarışın hali ile Pınar Dilşeker...