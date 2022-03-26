Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel hakkında bomba iddia!

Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:36
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
10:37
Yönetmen, yapımcı ve oyuncu Hamdi Alkan, kendisi gibi oyuncu olan Selen Görgüzel ile 2013 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Çift hakkındaki bir süredir ortaya atılan boşanma iddiaları doğru çıkmış, çift geçen günlerde evliliklerine nokta koymuştu. Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanması hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. İkilinin, öpüşme sahnesinden sonra ipleri kopardığı öne sürüldü! İşte Hamdi Alkan-Selen Görgüzel evliliğinin sona ermesinin perde arkası...