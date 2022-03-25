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Haberler Galeri Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel hakkında boşanma sonrası bomba iddia!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 15:50

Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel hakkında boşanma sonrası bomba iddia!

Yönetmen, yapımcı ve oyuncu Hamdi Alkan, kendisi gibi oyuncu olan Selen Görgüzel ile 2013 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Çift hakkındaki bir süredir ortaya atılan boşanma iddiaları doğru çıkmış, çift geçen günlerde evliliklerine nokta koymuştu. Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanması hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. İkilinin, öpüşme sahnesinden sonra ipleri kopardığı öne sürüldü! İşte Hamdi Alkan-Selen Görgüzel evliliğinin sona ermesinin perde arkası...

Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel hakkında boşanma sonrası bomba iddia!

Uzun süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (43), Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel hakkında boşanma sonrası bomba iddia!

10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel, gözyaşlarını tutamamıştı.

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Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel hakkında boşanma sonrası bomba iddia!

Bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuşmuştu.

Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel hakkında boşanma sonrası bomba iddia!

"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik.

Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi! Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel hakkında boşanma sonrası bomba iddia!

Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun" mesajını yazdı.

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