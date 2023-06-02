Giriş Tarihi: 02.06.2023 07:23
Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
07:44
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den seçimle ilgili GÜNAYDIN'a özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm
Türk siyasal hayatımıza damga vuracak önemde bir seçimi daha geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir başarıya imza atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçları karşısında belli kesimler yine bilindik, suçlayıcı, aşağılayıcı bir dille etraflarına zehir saçtılar desek yeridir. 14 Mayıs'taki seçimlerde depremzedelere ağır hakaretler yağdıran bu kendini bilmezler, bu sefer işi çok abarttılar...