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Haberler Galeri Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den seçimle ilgili GÜNAYDIN'a özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm
Giriş Tarihi: 02.06.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 07:44

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den seçimle ilgili GÜNAYDIN'a özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

Türk siyasal hayatımıza damga vuracak önemde bir seçimi daha geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir başarıya imza atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçları karşısında belli kesimler yine bilindik, suçlayıcı, aşağılayıcı bir dille etraflarına zehir saçtılar desek yeridir. 14 Mayıs'taki seçimlerde depremzedelere ağır hakaretler yağdıran bu kendini bilmezler, bu sefer işi çok abarttılar...

Tuba KALÇIK
Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den seçimle ilgili GÜNAYDIN’a özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

İnsanlıktan nasibini almamış ve hâlâ almamakta direnen bu kesim, umarım seçim sonuçlarından dersler çıkarır. Neticede, toplumsal kodları okumadan, siyaset analizi yapanların hazin sonunu bu seçimde de görmüş olduk. Şişirilmiş anketlerle ya da toplumsal gerçeklik algısını kaybetmiş uzmanların yorumlarıyla hareket edenlerin mağlubiyetini de göstermiş oldu bu seçim sonuçları.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den seçimle ilgili GÜNAYDIN’a özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

Halka dokunmadan, sahaya inmeden, onlarla yürekten temas kurmadan siyasette başarı sağlanamayacağını da gösterdi... Halkı aşağılayarak, onlara 'makarnacı, bidon kafalı', 'cahil' gibi tanımlamalarla bir yere varılmayacağını artık anlamışlardır umarım.

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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den seçimle ilgili GÜNAYDIN’a özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

'SEÇİM SONUÇLARINI RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM'
Seçim sürecinde cesurca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medya hesaplarından destekleyen isimlerden biri Sevim Emre'ydi.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den seçimle ilgili GÜNAYDIN’a özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

Seçim sonuçları açıklandıktan sonra da sanat camiasından Cumhurbaşkanımızı ilk tebrik eden isimlerden biri o oldu. Ben de Sevim Emre'yi gündemi konuşmak için aradım...

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den seçimle ilgili GÜNAYDIN’a özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Emre, sözlerine şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız çok büyük bir lider, ona sahip çıkmalıyız.

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