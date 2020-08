Öykü Karayel Can Bonomo çifti ile Bartu Küçükçağlayan Merve Özgüle çifti birlikte tatil yaptı sosyal medya yıkıldı! Eski sevgililer yeni eşleriyle bir arada…

Öykü Karayel, Can Bonomo, Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle çiftlerinin birlikte tatil yapması sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Eski sevgililerin yeni eşleriyle birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olayı oldu. Eski sevgililer yeni eşleriyle birlikte dörtlü tatil yaptılar! Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, Bartu Küçükçağlayan ve Merve Özgüle çiftiyle birlikte Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. Karayel ve Küçükçağlayan, yaklaşık 7 yıl önce sevgililerdi. İşte Öykü Karayel, Can Bonomo, Bartu Küçükçağlayan ve Merve Özgül'nin tatil fotoğrafları…