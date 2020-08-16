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Haberler Galeri Öykü Karayel Can Bonomo çifti ile Bartu Küçükçağlayan Merve Özgüle çifti birlikte tatil yaptı sosyal medya yıkıldı! Eski sevgililer yeni eşleriyle bir arada…

çifti ile çifti birlikte tatil yaptı yıkıldı! Eski sevgililer yeni eşleriyle bir arada…

, , , çiftlerinin birlikte tatil yapması gündemine bomba gibi düştü. Eski sevgililerin yeni eşleriyle birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olayı oldu. Eski sevgililer yeni eşleriyle birlikte dörtlü tatil yaptılar! Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, Bartu Küçükçağlayan ve Merve Özgüle çiftiyle birlikte Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. Karayel ve Küçükçağlayan, yaklaşık 7 yıl önce sevgililerdi. İşte Öykü Karayel, Can Bonomo, Bartu Küçükçağlayan ve Merve Özgül'nin tatil fotoğrafları…

Giriş Tarihi: 16.08.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 12:53
Öykü Karayel Can Bonomo çifti ile Bartu Küçükçağlayan Merve Özgüle çifti birlikte tatil yaptı sosyal medya yıkıldı! Eski sevgililer yeni eşleriyle bir arada…

, , , çiftlerinin birlikte tatil yapması gündemine bomba gibi düştü. Eski sevgililerin yeni eşleriyle birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olayı oldu. Eski sevgililer yeni eşleriyle birlikte dörtlü tatil yaptılar! Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, Bartu Küçükçağlayan ve Merve Özgüle çiftiyle birlikte Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. Karayel ve Küçükçağlayan, yaklaşık 7 yıl önce sevgililerdi. İşte Öykü Karayel, Can Bonomo, Bartu Küçükçağlayan ve Merve Özgül'nin tatil fotoğrafları…

Öykü Karayel Can Bonomo çifti ile Bartu Küçükçağlayan Merve Özgüle çifti birlikte tatil yaptı sosyal medya yıkıldı! Eski sevgililer yeni eşleriyle bir arada…

Eski sevgililer yeni eşleriyle birlikte dörtlü tatil yaptılar! ve çifti, ve çiftiyle birlikte Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi.

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Öykü Karayel Can Bonomo çifti ile Bartu Küçükçağlayan Merve Özgüle çifti birlikte tatil yaptı sosyal medya yıkıldı! Eski sevgililer yeni eşleriyle bir arada…

Karayel ve Küçükçağlayan, yaklaşık 7 yıl önce sevgiliydi.

Öykü Karayel Can Bonomo çifti ile Bartu Küçükçağlayan Merve Özgüle çifti birlikte tatil yaptı sosyal medya yıkıldı! Eski sevgililer yeni eşleriyle bir arada…

Eski sevgililerin yeni eşleriyle birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olayı oldu.

İşte diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgililerini sizler için derledik...

Öykü Karayel Can Bonomo çifti ile Bartu Küçükçağlayan Merve Özgüle çifti birlikte tatil yaptı sosyal medya yıkıldı! Eski sevgililer yeni eşleriyle bir arada…

ERHAN ALPAY İLE EŞİ ARZU ALPAY

Öykü Karayel Can Bonomo çifti ile Bartu Küçükçağlayan Merve Özgüle çifti birlikte tatil yaptı sosyal medya yıkıldı! Eski sevgililer yeni eşleriyle bir arada…
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Öykü Karayel Can Bonomo çifti ile Bartu Küçükçağlayan Merve Özgüle çifti birlikte tatil yaptı sosyal medya yıkıldı! Eski sevgililer yeni eşleriyle bir arada…
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