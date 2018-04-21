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Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...

1999 yılında "Crazy in Alabama" ile sinema dünyasına giriş yapan ve 'nda da rol alan ABD'li oyuncu , son filmi Suspiria'yla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 21.04.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 17:14
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Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...
Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...

Bir balerini canladırdığı filmin kendisini çok zorladığını belirten Johnson, çekimlerin ardından psikolojik terapi gördüğünü açıkladı.

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Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...
Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...

Korku-gerilim türündeki film için terk edilmiş bir dağ otelinde çekim yaptıklarını ifade eden 28 yaşındaki Johnson şunları söyledi:

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Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...
Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...

"Hava dondurucu şekilde soğuktu. Otelin her yerinden elektrik kabloları sarkıyordu ve herkes birbirine şok dalgaları veriyordu. Çekimler beni mahvetti.

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Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...
Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...

Johnson daha önce rol aldığı ve devam filmleri için de psikolojik destek aldığını söylemişti.

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Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...
Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...

Coldplay'in solisti Chris Martin'le birlikte olan oyuncu, serideki sahnelerin çekimlerinin üzerinde baskı yarattığını ifade etmişti.

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Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...
Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...

, dünyaca ünlü oyuncular Don Johnson ve Melanie Griffith'in kızı.

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Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...
Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...

12 yaşındayken çocuk model olarak çalışmaya başlayan Johnson, yıllar süren dans eğitiminden sonra ebeveynleri gibi oyuncu olmaya karar verdi.

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