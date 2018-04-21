Oynadığı son filmden sonra terapi görmek zorunda kaldı...

1999 yılında "Crazy in Alabama" ile sinema dünyasına giriş yapan ve Grinin Elli Tonu'nda da rol alan ABD'li oyuncu Dakota Johnson, son filmi Suspiria'yla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.