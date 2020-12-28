Oyuncu Aslıhan Gürbüz 4 ameliyat geçirip aylarca tedavi görmüştü... Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz ilgi odağı oldu!

Kırmızı Oda dizisinde hayranları Aslıhan Gürbüz'ü görünce havalara uçtu. Sosyal medya Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ü konuştu. Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile izleyicinin beğenisini toplamıştı. 37 yaşındaki Aslıhan Gürbüz setlere ara vermiş ve İstanbul'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Aslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı hayranlarının da büyük ilgisini çekmişti. Aslıhan Gürbüz'ün kişisel hesabını takip eden sevenleri Aslıhan Gürbüz'ün özel hayatından paylaştığı karelere beğeni ve yorum yağdırıyor. Aslıhan Gürbüz'ün ekranlara ne zaman döneceğini merak eden hayranları Kırmızı Oda sürprizi ile büyük heyecan yaşadı. peki Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz neden setlere ara vermişti. Aslıhan Gürbüz'ün bu sorunun cevabını ve hastalığını sosyal medya üzerinden açıklamıştı. İşte Aslıhan Gürbüz'ü setlerden uzaklaştıran rahatsızlığı...