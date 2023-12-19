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Haberler Galeri Oyuncu Cem Cücenoğlu nişanlandı! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ının mutlu günü
Giriş Tarihi: 19.12.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 14:34

Oyuncu Cem Cücenoğlu nişanlandı! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ının mutlu günü

Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Taş Kafa karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90'a düşmüştü. 60 kilo verip filinta gibi olan ünlü isim evlilik yolundaki ilk adımı attı.'Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda rol alan Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı.

Oyuncu Cem Cücenoğlu nişanlandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ının mutlu günü

Yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde 'Taş Kafa' karakteriyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu değişimi ile magazin gündeme bomba gibi düşmüştü.

Oyuncu Cem Cücenoğlu nişanlandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ının mutlu günü

Ünlü oyuncu, geçirdiği mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90 kiloya düştü.

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Oyuncu Cem Cücenoğlu nişanlandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ının mutlu günü

Cem Cücenoğlu verdiği 60 kilo ile adeta bambaşka birine dönüştü.

Oyuncu Cem Cücenoğlu nişanlandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ının mutlu günü

Müzisyen Zeynep Eylül Üçer ile Nisan 2019'da boşanan oyuncu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz ile evlilik yolundaki ilk adımı attı.

Oyuncu Cem Cücenoğlu nişanlandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ının mutlu günü

Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlilik teklifinde bulundu.

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