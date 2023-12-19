Oyuncu Cem Cücenoğlu nişanlandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ının mutlu günü

Giriş Tarihi: 19.12.2023 14:33
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
14:34
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Taş Kafa karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90'a düşmüştü. 60 kilo verip filinta gibi olan ünlü isim evlilik yolundaki ilk adımı attı.'Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda rol alan Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı.