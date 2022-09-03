Giriş Tarihi: 03.09.2022 09:53
Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
09:57
Oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Fikret Ali'ye kardeş geliyor!
"Aşk-ı Memnu" ve "Adını Feriha Koydum" gibi dizilerle hafızalara kazınan, başarılı oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Bir konser çıkışnda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hazal Kaya, sonunda bombayı patlattı. Kaya, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın bebeklerinin cinsiyeti...