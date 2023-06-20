Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 08:11

Oyuncu Melisa Döngel estetiklerini tek tek sıraladı: Ben benlikten çıkmışım aslında!

Uzun süredir ekranlarda olan, bir çok dizi ve filmde izlediğimiz 23 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel'in yüzündeki değişiklikler dikkat çekiyordu. Katıldığı bir YouTube programında tüm samimiyeti ile merak edilenleri açıklayan Melisa Döngel estetiklerini de tek tek sıraladı. Estetik itirafı ile dikkat çeken Melisa Döngel aynı zamanda yaşadığı zor günlerde yanında olan Kerem Bürsin ile de çok özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl öz babası tarafından istismara uğradığını açıklayan Melisa Döngel, bu konuda yıllarca psikolojik destek aldığını açıklamıştı. Aynı zamanda cezaevindeki babası ile 17 yaşındaki kardeşinin velayeti için mahkemelik olduğunu ifade etmişti. İşte Melisa Döngel'in son hali ve samimi itirafları...