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Oyuncu yeni sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı! Merve Boluğur gizemli aşkını ateş emojisi ile duyurdu!

Popçu 'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan , aşk orucunu geçtiğimiz yaz sosyal medyadan tanıştığı ile bozmuştu. Oldukça ses getiren Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı 6 ay önce bitmişti. Artık oyunculuğun yanı sıra Youtuber da olan Merve Boluğur yeni sevgilisi ile boy gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Merve Boluğur yüzünü göstermediği gizemli sevgilisi ile samimi fotoğrafını ateş emojisi ile yayınladı... İşte ile ilk karesi...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 06:52 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 06:55
Oyuncu Merve Boluğur yeni sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı! Merve Boluğur gizemli aşkını ateş emojisi ile duyurdu!

Popçu 'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan , aşk orucunu geçtiğimiz yaz sosyal medyadan tanıştığı ile bozmuştu.

Oyuncu Merve Boluğur yeni sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı! Merve Boluğur gizemli aşkını ateş emojisi ile duyurdu!

Oldukça ses getiren ve aşkı 6 ay önce bitmişti.

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Oyuncu Merve Boluğur yeni sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı! Merve Boluğur gizemli aşkını ateş emojisi ile duyurdu!

Artık oyunculuğun yanı sıra Youtuber da olan yeni sevgilisi ile boy gösterdi.

Oyuncu Merve Boluğur yeni sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı! Merve Boluğur gizemli aşkını ateş emojisi ile duyurdu!

İşte 'un yeni sevgilisi ile ilk karesi...

Oyuncu Merve Boluğur yeni sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı! Merve Boluğur gizemli aşkını ateş emojisi ile duyurdu!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yüzünü göstermediği gizemli sevgilisi ile samimi fotoğrafını ateş emojisi ile yayınladı...

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