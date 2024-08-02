Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
09:59
Oyuncu Metin Yıldız'ın eşi suda doğum yapmıştı... "Aksilik yaşandı, bebeğimiz yoğun bakımda"
Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz'dan üzen haber geldi. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Metin Yıldız'ın eşi geçtiğimiz 28 Temmuz'da suda doğum yapmıştı... Çiftin bebekleri doğum sırasındaki komplikasyonlar nedeniyle entübe edildi ve yoğun bakıma alındı. Bebeklerine anne sütü götürürken görüntülenen Metin Yıldız ve eşi açıklamada bulundu...