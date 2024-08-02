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Haberler Galeri Oyuncu Metin Yıldız'ın eşi suda doğum yapmıştı... "Aksilik yaşandı, bebeğimiz yoğun bakımda"
Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:59

Oyuncu Metin Yıldız'ın eşi suda doğum yapmıştı... "Aksilik yaşandı, bebeğimiz yoğun bakımda"

Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz'dan üzen haber geldi. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Metin Yıldız'ın eşi geçtiğimiz 28 Temmuz'da suda doğum yapmıştı... Çiftin bebekleri doğum sırasındaki komplikasyonlar nedeniyle entübe edildi ve yoğun bakıma alındı. Bebeklerine anne sütü götürürken görüntülenen Metin Yıldız ve eşi açıklamada bulundu...

Oyuncu Metin Yıldız’ın eşi suda doğum yapmıştı... Aksilik yaşandı, bebeğimiz yoğun bakımda

Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz'dan üzen haber geldi. Oyuncu Metin Yıldız ve eşinin bebekleri dünyaya geldi ama hastaneden henüz çıkamadı.

Oyuncu Metin Yıldız’ın eşi suda doğum yapmıştı... Aksilik yaşandı, bebeğimiz yoğun bakımda

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Metin Yıldız'ın eşi geçtiğimiz 28 Temmuz'da suda doğum yapmıştı...

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Oyuncu Metin Yıldız’ın eşi suda doğum yapmıştı... Aksilik yaşandı, bebeğimiz yoğun bakımda

Çiftin bebekleri doğum sırasındaki komplikasyonlar nedeniyle entübe edildi ve yoğun bakıma alındı. Bebeklerine anne sütü götürürken görüntülenen Metin Yıldız ve eşi açıklamada bulundu...

Oyuncu Metin Yıldız’ın eşi suda doğum yapmıştı... Aksilik yaşandı, bebeğimiz yoğun bakımda

"DOĞUM SIRASINDA BİR AKSİLİK OLDU"

Metin Yıldız, "Üç gün önce her anne baba gibi çok güzel hayallerle hastaneye gittik. Şahane bir süreç geçireceğimizi düşündük. Son 15 dakikaya kadar her şey mükemmeldi, her şey hayal ettiğimiz gibiydi. Son 15 dakika doğum esnasında bir aksilik oldu. Bu da Allah'ın bir takdiri tabii ki. Bebeğimiz şu anda küvezde. Yoğun bakımda kendisini daha güçlü hissetmeye ihtiyacı var" dedi.

Oyuncu Metin Yıldız’ın eşi suda doğum yapmıştı... Aksilik yaşandı, bebeğimiz yoğun bakımda

"YAKIŞIKLILIĞINI BENDEN ALMIŞ"

Her gün anne sütü götürüyoruz ona, devamlı hastanedeyiz. Bir süre bu şekilde beslenecek, sonra güzel annesi besliyecek. Zaten bana benziyor, benim gibi yakışıklı. Güzelliğini annesinden, yakışıklılığını benden almış. Her şey güzel olacak, biz inanıyoruz. Bebeğimizi kucağımıza alacağız inşallah. Şimdi sütümüzü götürüyoruz.

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