Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 07:24

Oyuncu Neslihan Atagül'ün Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Filmlerden fırlamış gibi!

Son olarak eşi Kadir Doğulu ile başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlarda boy gösteren Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden. Her fırsatta Neslihan Atagül'e olan aşkını haykıran Kadir Doğulu'nun yanı sıra ailesi de hayranlarının markajında. Özellikle Neslihan Atagül'ün Rus annesini görenler güzelliğinin genlerinden geldiğini anlıyor.. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Neslihan Atagül'ü takip eden hayranları annesinin karelerini paylaşan oyuncuyu yorum yağmuruna tutuyor. İşte Neslihan Atagül'ün annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...