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Haberler Galeri Oyuncu Neslihan Atagül'ün Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Filmlerden fırlamış gibi!
Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 07:24

Oyuncu Neslihan Atagül'ün Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Filmlerden fırlamış gibi!

Son olarak eşi Kadir Doğulu ile başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlarda boy gösteren Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden. Her fırsatta Neslihan Atagül'e olan aşkını haykıran Kadir Doğulu'nun yanı sıra ailesi de hayranlarının markajında. Özellikle Neslihan Atagül'ün Rus annesini görenler güzelliğinin genlerinden geldiğini anlıyor.. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Neslihan Atagül'ü takip eden hayranları annesinin karelerini paylaşan oyuncuyu yorum yağmuruna tutuyor. İşte Neslihan Atagül'ün annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

Oyuncu Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Filmlerden fırlamış gibi!

Ekranların unutulmaz dizilerinden Yaprak Dökümü ile oyunculuğa adım atan Neslihan Atagül şimdilerde kariyerinin zirvesinde başarılı bir isim. Oyunculuğunu kanıtladığı birçok dizi ve filmde yer alan güzel oyuncunun ünü ülke sınırlarını aştı.

Oyuncu Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Filmlerden fırlamış gibi!

Son olarak eşi Kadir Doğulu ile başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlarda boy gösteren Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden.

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Oyuncu Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Filmlerden fırlamış gibi!

Her fırsatta Neslihan Atagül'e olan aşkını haykıran Kadir Doğulu'nun yanı sıra ailesi de hayranlarının markajında özellikle Neslihan Atagül'ün Rus olan annesini görenler güzelliğinin genlerinden geldiğini anlıyor...

Oyuncu Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Filmlerden fırlamış gibi!

'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı.

Oyuncu Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Filmlerden fırlamış gibi!

Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu. Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu.

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