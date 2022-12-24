Oyuncu Onur Akbay yaşadıklarını anlattı: 106 kiloya çıktım, onun psikolojisi...

OYUNCULUK İÇİN MÜHENDİSLİĞİ BIRAKTIM

-Kader ağlarını ördü sizin için…

Aynen. Bir de 4 yıllık Maden Mühendisliği hayatım oldu. Okuduğum dönemde özel bir şirkette de reklam tanıtım işi yapıyordum. Sürekli şehir dışına gidiyordum falan filan. Hem üniversite bitti, hem o işte terfi vermediler. Ailem dedi ki, "sen ne yapıyorsun Adana'da? Boşuna masraf yapıyorsun, geri gel." Ben kara kara düşünmeye başladım. Bir yandan haklılar, bir yandan düşünsene tek başınasın, dışarıdasın, tekrar aileye dönmek filan biraz zor olacak. Döndüm Diyarbakır'a, 2 ay kaldım. Benim için zor bir iki aydı. Sonra bir iş teklifi geldi, mühendislik, güzel bir şirketten. Onun için Mersin'e gittim bu sefer. Orada da bir 8 ay deneyimim oldu, Mühendislik yaptığım zamanlarda "Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana'da" muhabbeti ortaya çıktı. Orada radikal bir karar aldım ve mühendisliği bıraktım.

-Gerçekten büyük bir karar. Aklınızda oyunculuk var mıydı ki?

Çocukken yapardım böyle taklitler filan. Sonra üniversiteye gittiğim ilk senelerde bir arkadaşım vardı, o Sinema-Televizyon okuyordu. "Benim bitirme ödevim var kısa filmim, oynar mısın?" dedi. Hiç deneyimim yoktu ama "olur" dedim. İlk tecrübem oydu. Sonra "Sıfır Bir"deki rol arkadaşım Savaş'ın bir kısa film isteği vardı, onda rol aldım filan. Sonra "ya sen bir cast ajansına başvursana, iyi olur, tipin de var, gidersin" filan. O zaman ATV'ye "Beyaz Gelincik" çekiliyordu Adana'da. O dönem bir girişimim oldu ama devamı olmadı. Yine ailenin bir engeli oldu. O aldığım radikal kararda da engelleri oldu ama sonrasında anlayışla karşıladılar.