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Giriş Tarihi: 24.12.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 11:19

Oyuncu Onur Akbay yaşadıklarını anlattı: 106 kiloya çıktım, onun psikolojisi...

Diyarbakır'da doğdu, güzel bir çocukluk geçirdi. Üniversite'yi kazandıktan sonra Adana'ya uzandı yolculuğu. Ailesi gitmesini istemese de kararının arkasında durdu. Maden Mühendisliğini bitirdi, ama oyunculuk ağır bastığı için radikal bir karar aldı ve mühendisliği bıraktı. "Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana'da" ve "Sokağın Çocukları" dizileriyle popülerliği elde etti, 'Cihat Sarsılmaz' karakteri ile gönülleri fethetti. Onur Akbay, bu hafta Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında konuğum oldu. Oyunculuk serüveninden özel hayatına, merak edilenlerini konuştuk.

YASEMİN DÖNGEL
Oyuncu Onur Akbay yaşadıklarını anlattı: 106 kiloya çıktım, onun psikolojisi...

"Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana'da" ve "Sokağın Çocukları" dizilerinin sevilen oyuncusu Onur Akbay, Sabah TV'de birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. "Sokağı ilk kez biz gösterdik" diyen Akbay, "'Adana'yı kötü tanıtıyorlar' diye tepki gördük" diyerek sitemde bulundu. Şiddet sahnelerinin yoğunlukta olması ve bunları çocukların izlemesi üzerine gelen eleştirilere de yanıt veren oyuncu, "Ahlak dışı diziler de var, çocuklar onları da izliyor" çıkışını yaptı. İşte röportajın tüm detayları…

Oyuncu Onur Akbay yaşadıklarını anlattı: 106 kiloya çıktım, onun psikolojisi...

-Neler yapıyorsun, biraz ondan bahsederek başlayalım…

Bu ara kendime vakit ayırıyorum. Oyunculuk eğitimleri alıyorum. Senaryolar geliyor, senaryo okuyoruz.

-Seni biraz daha yakından tanımak adına sormak isterim; nasıl bir çocukluk geçirdin, çocukluğuna dair anıların keyifli mi, hüzünlü mü?

Çok keyifli. 1989'da Diyarbakır'da doğdum. 18-19 yaşıma kadar Diyarbakır'da büyüdüm. Güzel bir çocukluğum oldu benim.

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Oyuncu Onur Akbay yaşadıklarını anlattı: 106 kiloya çıktım, onun psikolojisi...

"GİTMEK İSTİYORUM" DEDİM

-Diyarbakır'da başlayan yolculuğun, Adana'da devam etmiş…

Evet, üniversite için Adana'yı kazandım. İlk başta iki yıllık bir bölüm kazandım Adana'da. Ailem çok gitmemi istemiyordu ama ben "gideceğim, gitmek istiyorum" dedim.

Oyuncu Onur Akbay yaşadıklarını anlattı: 106 kiloya çıktım, onun psikolojisi...

AİLEMİN BENİ GÖNDERMEME HASTALIĞI VARDI

-Neden gitmeni istemiyorlardı?

Gözlerinin önünden ayırmak istemiyorlardı beni aslında. Biz biraz bağlı bir aileyiz. Ben basketbol da oynuyordum, amatörlükten profesyonelliğe geçecektim mesela ona izin vermediler, göndermediler. Çok iyi bir takıma transferim olacaktı. Halk oyunlarında baya iyiydim, şehir dışı yarışmalar vardı bölge şampiyonlukları için gidilmesi gereken, onlara da göndermediler. Beni sürekli bir göndermeme hastalıkları vardı yani (gülüyor).

-Sonra koptunuz sonunda…

Sonra "bana müsaade" dedim artık. "Ben Adana'ya gidiyorum" dedim. Aslında hiç aklımın ucundan geçmiyordu Adana. Çok farklı bir aurası var Adana'nın, insanı içine çeken. İklimlendirme Soğutma diye bir bölüm okuyordum, sonra ben tekrar harıl harıl çalıştım. Sırf Diyarbakır'dan çıkmak için yazdığım bir bölümdü. O işi yapacağım diye yazdığım bir bölüm değildi. ÖSS'de Maden Mühendisliği geldi. Yine Adana çıktı tercihlerimde.

Oyuncu Onur Akbay yaşadıklarını anlattı: 106 kiloya çıktım, onun psikolojisi...

OYUNCULUK İÇİN MÜHENDİSLİĞİ BIRAKTIM

-Kader ağlarını ördü sizin için…

Aynen. Bir de 4 yıllık Maden Mühendisliği hayatım oldu. Okuduğum dönemde özel bir şirkette de reklam tanıtım işi yapıyordum. Sürekli şehir dışına gidiyordum falan filan. Hem üniversite bitti, hem o işte terfi vermediler. Ailem dedi ki, "sen ne yapıyorsun Adana'da? Boşuna masraf yapıyorsun, geri gel." Ben kara kara düşünmeye başladım. Bir yandan haklılar, bir yandan düşünsene tek başınasın, dışarıdasın, tekrar aileye dönmek filan biraz zor olacak. Döndüm Diyarbakır'a, 2 ay kaldım. Benim için zor bir iki aydı. Sonra bir iş teklifi geldi, mühendislik, güzel bir şirketten. Onun için Mersin'e gittim bu sefer. Orada da bir 8 ay deneyimim oldu, Mühendislik yaptığım zamanlarda "Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana'da" muhabbeti ortaya çıktı. Orada radikal bir karar aldım ve mühendisliği bıraktım.

-Gerçekten büyük bir karar. Aklınızda oyunculuk var mıydı ki?

Çocukken yapardım böyle taklitler filan. Sonra üniversiteye gittiğim ilk senelerde bir arkadaşım vardı, o Sinema-Televizyon okuyordu. "Benim bitirme ödevim var kısa filmim, oynar mısın?" dedi. Hiç deneyimim yoktu ama "olur" dedim. İlk tecrübem oydu. Sonra "Sıfır Bir"deki rol arkadaşım Savaş'ın bir kısa film isteği vardı, onda rol aldım filan. Sonra "ya sen bir cast ajansına başvursana, iyi olur, tipin de var, gidersin" filan. O zaman ATV'ye "Beyaz Gelincik" çekiliyordu Adana'da. O dönem bir girişimim oldu ama devamı olmadı. Yine ailenin bir engeli oldu. O aldığım radikal kararda da engelleri oldu ama sonrasında anlayışla karşıladılar.

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