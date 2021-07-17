Oyuncu Rojda Demirer suyun altında adeta şov yaptı! 40 yaşındaki Rojda Demirer'in pozları hayranlarını mest etti...

Son olarak geçtiğimiz günlerde final yapan "Maraşlı" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Rojda Demirer, Ulaş Kıyak ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Nişanlısı Ulaş Kıyak ile tatil sezonunu açan güzel oyuncu, deniz altında verdiği pozlarla kendine hayran bıraktı. Deniz altında adeta şov yapan Rojda Demirer için 'deniz kızı' benzetmesi yaptı. Paylaşımına binlerce beğeni gelen 40 yaşındaki Demirer, beyaz bikinisiyle verdiği pozlarla hayranlarını mest ett,. İşte o paylaşımlar...