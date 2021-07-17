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Haberler Galeri Oyuncu Rojda Demirer suyun altında adeta şov yaptı! 40 yaşındaki Rojda Demirer'in pozları hayranlarını mest etti...
Giriş Tarihi: 17.07.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 16:41

Oyuncu Rojda Demirer suyun altında adeta şov yaptı! 40 yaşındaki Rojda Demirer'in pozları hayranlarını mest etti...

Son olarak geçtiğimiz günlerde final yapan "Maraşlı" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Rojda Demirer, Ulaş Kıyak ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Nişanlısı Ulaş Kıyak ile tatil sezonunu açan güzel oyuncu, deniz altında verdiği pozlarla kendine hayran bıraktı. Deniz altında adeta şov yapan Rojda Demirer için 'deniz kızı' benzetmesi yaptı. Paylaşımına binlerce beğeni gelen 40 yaşındaki Demirer, beyaz bikinisiyle verdiği pozlarla hayranlarını mest ett,. İşte o paylaşımlar...

Oyuncu Rojda Demirer suyun altında adeta şov yaptı! 40 yaşındaki Rojda Demirer'in pozları hayranlarını mest etti...

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı final yapan Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rojda Demirer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu Rojda Demirer suyun altında adeta şov yaptı! 40 yaşındaki Rojda Demirer'in pozları hayranlarını mest etti...

DENİZ KIZI GİBİYDİ

Yaz tatili sezonunu açan güzel oyuncu Demirer, deniz altında beyaz bikinisiyle adeta bir deniz kızı gibi dans etti.

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Oyuncu Rojda Demirer suyun altında adeta şov yaptı! 40 yaşındaki Rojda Demirer'in pozları hayranlarını mest etti...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Oyuncu Rojda Demirer suyun altında adeta şov yaptı! 40 yaşındaki Rojda Demirer'in pozları hayranlarını mest etti...

FİZİĞİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Demirer, yaşına rağmen fit vücuduyla da gençlere taş çıkarttı.

Oyuncu Rojda Demirer suyun altında adeta şov yaptı! 40 yaşındaki Rojda Demirer'in pozları hayranlarını mest etti...

Ünlü oyuncunun fit hali takipçilerinden tam not alırken, Rojda Demirer için 'deniz kızı' benzetmesi yapıldı.

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