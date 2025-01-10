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Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:51

Oyuncu Savaş Satış anlattı: Jilet gibi kesip attığım bir hikayem oldu, bu benim itirafımdır…

Yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp, özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendilerini zorlu bir intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikayesini konu edinen "Doğulu" filmi, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Filmin başrolünde yer alan Savaş Satış ile vizyon öncesi bir araya geldik. Ünlü oyuncu ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.

YASEMİN DÖNGEL
Oyuncu Savaş Satış anlattı: Jilet gibi kesip attığım bir hikayem oldu, bu benim itirafımdır…

Bilal Kalyoncu ve Koray Yeltekin'in senaryosunu üstlendiği; Savaş Satış, Gürkan Uygun, Cansel Elçin, Erkan Meriç, Özgür Meriç ve Onur Akbay gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu "Doğulu" filmi vizyona girdi. Vizyon öncesi ünlü oyuncu Savaş Satış, Sabah Günaydın TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'e konuştu. Uzun zaman sonra "Sıfır Bir" kadrosundan isimlerle ilk kez bir araya geldiklerini belirten Satış, "Bizi eskiden izleyenlerin bir arada gördüğündeki o heyecanı gördüğümüzde böyle mesleki olarak değişik bir haz yaşıyoruz. Bizi bir arada gördüklerinde düğüne geliyormuş gibi izliyorlar, bu da mutlu ediyor." dedi. Aksiyon sahnelerinin çok zor olduğunu dile getiren oyuncu, "5 kişiyle kavga ettiğimiz ve işte 5'ini de dövdüğümüz bir yer var. Bunun 7-8 defa provasını alıyoruz. Dönüp bir de 5-6 kere bunu çekiyoruz. 14-15 kere 5 kişiyi dövdüğünü düşün. 70 eder. Biraz John Wick havası var. " ifadelerini kullandı. Programda bir itirafta da bulundu, "Yıllarca bir aşkın pençesinde kavruldum durdum. Böyle jiletle kesip attığım bir geçmiş hikayem oldu yakın bir yerde." sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte röportajın tüm detayları...

Oyuncu Savaş Satış anlattı: Jilet gibi kesip attığım bir hikayem oldu, bu benim itirafımdır…

-Nasılsın, neler yapıyorsun?

İyiyim, teşekkür ederim Yasemin. Keyifli, stresli, yoğun ama geliştirici bir dönemdeyiz. Yazın çektiğimiz bir sinema filmimiz vardı, "Doğulu". Eski ekip arkadaşlarımın da içerisinde olduğu, yeniden baştan çalışma fırsatı bulduğum, sektör büyüklerimizle beraber hayata geçirdiğimiz Doğulu isimli bir filmimiz var. 1 Ocak Çarşamba günü tüm Türkiye'de sinemalara giriyor. Onun reklam aşamasındayız.

-Film ne anlatıyor bize biraz bahsedelim mi?

Doğulu bir kan davası hikayesi. Güneydoğu'nun ve Doğu Anadolu bölgesinin baraj projeleri kapsamında geçmişte yaşanmış, yaşanma ihtimali olan bir yerde böyle arazi kavgaları sonucu doğan bir intikam ve kan davası hikayesi. Urfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan, oralı olan Fırat Doğulu'nun ailesinin intikamını alma yolculuğu. Fragmanlarda hep yazmışlar, "Eşkıya" izliyoruz gibi demişler. Evet, bu bize mutluluk veriyor. Uyarlama zannetmişler ama değil gelip filmi izlediklerinde bunu görecekler. Bambaşka bir renk. İşte Eşkıya'ya benzetilen tarafı herhalde ben biraz tip olarak sevgili üstadı andırıyorum. Sette de bunu söylüyorlardı. Bir de işte doğudan gelip batıda bir kovalama hikayesi olduğu için söylüyorlardı. Ama işte burada John Wick ekolünden de gittik. Dolayısıyla böyle aksiyonun bol olduğu, dramının da çok yoğun ve güzel böyle işlendiği iyi bir kombinasyon yarattık. Böyle bir hikaye.

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Oyuncu Savaş Satış anlattı: Jilet gibi kesip attığım bir hikayem oldu, bu benim itirafımdır…

SAVAŞ KARAKTERİ TEKRAR GELSE BENİ YORAR

-Nasıl bir set ortamı oldu? Eski ekiple yıllar sonra ilk kez bir araya geldiniz sanıyorum…

Ben sevgili Cihangir Ceyhan'la biliyorsun Dengeler'i yapmıştık. Burada bizim bir araya gelmemizden daha çok mutlu eden şey, bizi eskiden izleyenlerin bir arada gördüğündeki o heyecanı gördüğümüzde böyle mesleki olarak değişik bir haz yaşıyoruz. Yani gönüllerinde taht kurmuş bir yapımız var. Her birimiz bireysel başka işler yaptık ama bizi bir arada gördüklerinde sanki böyle düğüne geliyormuş gibi izliyorlar bu da mutlu ediyor. Sevgili Onur Akbay var, Özgür Meriç var, Kenan Ciniviz var. Dolayısıyla bu eski kadronun bir araya gelmesi bizim için çok güzel bir konfor alanı oluşturuyor. Hem neşeli bir set atmosferi getiriyor hem de birbirimizi bildiğimiz için oyunlarımız çok daha lezzetli, çok daha gelişebilir bir hale geliyor. Benim için müthiş keyifliydi. Fırat karakteri zaten benden, ailemden, köklerimden gelen bir hikaye demesem de böyle o kültürü barındırdığı için benim bu zamana kadar canlandırdığım, en keyif alarak oynadığım karakter oldu. Mesela işte Sıfır Bir'de Savaş vardı. Tehlikeli biriydi. Mesela gelse tekrar oynar mısın, beni yorar. Veya işte Dengeler'de Nejat çok çok çok uçlarda olan bir karakterdi. İstemem ki ben onu çok uzun süre oynayayım. Çünkü o psikolojiye artık böyle yoran bir yerden geliyor. Kendi geliştirdiğim, metoda göre gittiğim yerden. Ama Fırat çok güzel. Fırat böyle masum ve böyle fedakar, hiç düşünmeden dostları için kendini böyle filmin tabiriyle menzile sokabilen, kendini ateşe atabilen ama saf değil ve bir o kadar da vahşi bir adam oynadım.

Oyuncu Savaş Satış anlattı: Jilet gibi kesip attığım bir hikayem oldu, bu benim itirafımdır…

-Gelse tekrar eski kadro bir arada öyle bir proje. Hani tekrardan böyle bir şeye başlıyoruz. İster miydin?

Yani çekirdek bir kadro zaten bu işin bütün motivasyonunu üstlendiğimiz tarafında böyle bir fenomen hale gelen bir ekol yarattık. Dolayısıyla buradaki böyle demirbaş arkadaşlarla tabii ki böyle bir araya geleceğimiz doğru ve güzel bir iş olduğunda seyirciyi mutlu etmek adına ve yıllar sonra bakalım şimdi onlar ne olmuş, ben ne olmuşum deyip bu gelişmeyle çalışmayı elbette isterim. Diğer arkadaşlarım da isteyecektir ki zaten Doğulu biraz öyle bir şey.

Oyuncu Savaş Satış anlattı: Jilet gibi kesip attığım bir hikayem oldu, bu benim itirafımdır…

BİR SABAH UYANDIM VE 4-5 GÜN KENDİMİ SORGULADIM

-Filmde bir replik var, "Ailen için yaşa, ailen için öl" diyor. Tabii ki biraz mübalağa var burada ama merak ediyorum; sence insan ne için yaşar, ne için ölür?

-Çok güzel bir soru. Bir sabah uyandım böyle geçen aydı herhalde. "Niye yaşıyoruz?" dedim. Yani niye varız? Ve bunu böyle sorgulamaya başladım ve 4-5 gün süren bir evreydi bu. Bir de dedim ki yani ben bir şeyleri buldum kendi içimde. Bir de dedim bunları beni takip eden arkadaşlara bir sorayım. "İnsan ne için yaşar?" dedim ve çok kıymetli telefonlar aldım. Yani yorumlar ve işte mesajlar, DM dediğimiz işte bu. Mesajlar onlarcaydı, yüzlerceydi. Sonra çok kıymetli dostlarımdan mesajlar aldım. İşte bir arkadaşım aradı İzmir'den "Ailem için yaşıyorum ben" dedi. Bir arkadaşım aradı dedi ki "Ben işte şerefim, namusum, haysiyetim için yaşıyorum" dedi. Aile ve işte bu şeref, haysiyet dediğimiz bu bizim gibi toplumun genel doneleri için yaşadıklarını söyledi herkes. Ama günün sonunda sevgili babam Ahmet Satış beni aradı. "Bir problem mi var oğlum?" dedi. "Neden böyle bir sorgulamadasın?" Hayır dedim baba yani böyle soruyorum neden olduğunu. "Yok değil mi?" dedi "Yok" dedim. "Ne dediler peki?" dedi. Dedim ki "Baba hepsi diyor ki aile, şeref, namus, çocuk, kızım." Bir arkadaşım aradı öyle dedi. Ben kızlarım için yaşıyorum dedi mesela. "Bunlar zaten demirbaştır" dedi. "İnsan başkalarıyla iletişim kurabilmek adına yaşar. Çünkü seni bir adım öteye götürebilen iletişim kurabilmektir" dedi. "Ahmet baba koydun raconu" dedim. Dolayısıyla bu bende de çok enteresan bir yere getirdi. İletişim dediğimiz şeyin çok kıymeti vardır. Bence öyle. Babamın yarattığı bir farkındalıkla da ki çocukluğumdan beri iletişim gücü kuvvetli biriyim ama insan sadece kendi kurduğu iletişimle onu iletişim zanneder. Biraz babamın o aydınlatması biraz daha bende o iletişim gücünü değiştirdi. Dolayısıyla insan aslında iletişim kurabilmek için yaşar. Ne zaman bir problem yaşarsak işte trafikte, sosyal medyada aslında birbirimizi dinlemiyoruzdur. Birbirimizi anlamıyoruzdur. Ki ben çok insan da dinleyemem ama neticede anlayabilirim. Dinlemem ama anlayabilirim dediğim bir yerdeyim. Dolayısıyla bunun için yaşar. Ama doğu kültürlü bir ailenin çocuğuyum. Böyle ekip arkadaşlarının "Biz bir aileyiz" safsatalarını sevmem. Gençlik yıllarında bunlara kapıldığımız evreler illa ki oldu. Veya bunu şu an herhangi bir şekilde görebiliyoruz. Aileyiz, aile sıcaklığında yaşıyoruz ama biz bir aileyiz yani. Aile dediğimiz şey de çekirdekte anne baba ve ebeveynleri. Sonra işte birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece evrelere giden bir aile yapısı var. Dolayısıyla insan ailesi için temelde yaşar. Ve günün sonunda aile saadetini, sükunetini, sağlığını, huzurunu dengede tutabilmek adına yaşar. Temelde. Ama temel demirbaştır.

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