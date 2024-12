Oyuncu Şenay Gürler’den itiraflar: "Bir oyuncuda nasıl olabilir?” Söyleyince çok şaşıracaksınız… Kendimle mücadele ediyorum!

Kadrosunda Kerem Alışık, Şenay Gürler, Hande Soral ve Batuhan Bayar gibi isimleri barındıran "Akıldan Kalbe" filmi vizyona girdi. Vizyon öncesi ünlü oyuncu Şenay Gürler, Sabah Günaydın TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'e konuştu. Hayat verdiği karakteri anlatan Gürler, "Her erkeğin hayatında olmasını isteyebileceği bir kadın" dedi. Lale'nin hikayesinin çok tanıdık olduğunu ve kendisinin de zorluklardan geçtiğini belirten oyuncu, "Ben ayrılmış bir anne olarak büyüttüm çocuğumu. Tabii ki bütün bu sorumluluk bana düştü. Her şeyiyle ben ilgilendim. Bu konuda da hiç mütevazı olamayacağım gerçekten diğer tarafta ilgilenen kimse olmadı" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Her oynadığı rolde kendini eleştirdiğini belirtti, "'Bir oyuncuda nasıl olabilir?' Söyleyince çok şaşıracaksınız…" itirafıyla ise izleyicide merak uyandırdı! İşte röportajın tüm detayları...