Oyuncu Şenay Gürler’den itiraflar: "Bir oyuncuda nasıl olabilir?” Söyleyince çok şaşıracaksınız… Kendimle mücadele ediyorum!

-Öncelikle "Akıldan Kalbe" filminin vizyona girmesine çok az kaldı. Hemen kısaca sizden konusunu dinlesek…

Tabii ki çok heyecanlıyım çünkü oynarken fark etmiyorsunuz ve zaten kurguda bambaşka bir hale de gelebiliyor. Çok merak ediyorum.

-Ne anlatıyor bize "Akıldan Kalbe"?

"Akıldan Kalbe" aslında aile olmanın kıymetini anlatıyor. Yaşadığımız anın, birlikte yaşadığımız insanların aslında ne kadar değerli olduğunu ve onları kaybettiğimiz zaman değerlerini daha çok anladığımızı anlatıyor. O yüzden anın değerini bilmek ve sevdiklerimizin de kıymetini bilmek gerekiyor. İşte bunu anlatıyor bence. Film, iki tarafı da olan bir film. Değişik bir senaryo bence. Çok güzel bir senaryo var. Hep birlikte göreceğiz işte.

-Fragmandan anladığım üzere ailenin annesini canlandırıyorsunuz…

Annesini canlandırmıyorum aslında ya da canlandırıyorum. Çok fazla söz etmek istemiyorum ama karakterin adı Lale.