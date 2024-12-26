Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
11:15
Oyuncu Şenay Gürler’den itiraflar: "Bir oyuncuda nasıl olabilir?” Söyleyince çok şaşıracaksınız… Kendimle mücadele ediyorum!
Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu; yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini konu edinen "Akıldan Kalbe" filmi, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Filmin başrolünde yer alan Şenay Gürler ile vizyon öncesi bir araya geldik. Ünlü oyuncu ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.