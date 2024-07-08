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Haberler Galeri Oyuncu Tülin Ece evlendi son görüntüsü ile şoke etti! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:13

Oyuncu Tülin Ece evlendi son görüntüsü ile şoke etti! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Oyuncu Tülin Ece, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini oynamış ve benzerlikleri çok konuşulmuştu. Daha sonra Sefirin Kızı dizisinde güzelliğiyle dikkat çeken Tülin Ece de estetik mağdurları kervanına katıldı. Yüzündeki değişimin yanı sıra saçlarını ve kaşlarını sarıya boyatan Tülin Ece bir de üstüne aşırı zayıflayınca adeta bambaşka birine dönüştü. Son olarak evlendiği ortaya çıkan Tülin Ece'nin son haline yorum yağdı. Hayal kırıklığına uğrayan hayranları Tülin Ece'nin değişimine "Yazık etmiş güzelliğine" "İnsan bunu kendine neden yapar" gibi yorumlarda bulundu. İşte Tülin Ece'nin son hali...

Oyuncu Tülin Ece evlendi son görüntüsü ile şoke etti! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Ufak Tefek Cinayetler dizisi bir dönemin en popüler yapımlarındandı. Dizinin efsane karakterlerinden biri de Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Merve idi. Gürbüz'ün gençliğini ise benzerlikleri oldukça şaşırtıcı olan oyuncu Tülin Ece oynamıştı. Oyuncu Tülin Ece, şimdi bırakın Aslıhan Gürbüz'ü kendine bile benzemiyor...

Oyuncu Tülin Ece evlendi son görüntüsü ile şoke etti! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Sefirin Kızı dizisinde güzelliğiyle dikkat çeken Tülin Ece de estetik mağdurları kervanına katıldı.

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Oyuncu Tülin Ece evlendi son görüntüsü ile şoke etti! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Yüzündeki değişimin yanı sıra saçlarını ve kaşlarını sarıya boyatan Tülin Ece bir de üstüne aşırı zayıflayınca adeta bambaşka birine dönüştü.

Oyuncu Tülin Ece evlendi son görüntüsü ile şoke etti! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Sosyal medyada oyuncu Tülin Ece'nin son haline yorum yağdı.

Oyuncu Tülin Ece evlendi son görüntüsü ile şoke etti! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Son olarak İtalyan piyanist ve besteci Alberto Giurioli ile evlendiğini duyuran Tülin Ece'nin değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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