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Haberler Galeri Oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı! "Maşallah gelin hanım su gibi" Tebrik mesajları yağdı...
Giriş Tarihi: 27.06.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 11:02

Oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı! "Maşallah gelin hanım su gibi" Tebrik mesajları yağdı...

Özellikle yer aldığı komedi programı ile dikkat çeken ve hayat verdiği karakterlerle sevilen oyuncu Uğur Bilgin, nişanlandı. Sosyal medya hesabından nişanlısı ile yüzük merasiminden karesini paylaşan oyuncu Uğur Bilgin'e tebrik mesajları yağdı. Uğur Bilgin'in nişanlısı güzelliği ve zarafeti ile övgüleri topladı. İşte Uğur Bilgin'in nişanından kareler...

Oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı! Maşallah gelin hanım su gibi Tebrik mesajları yağdı...

Yer aldığı komedi programındaki 'Mesut' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Uğur Bilgin, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncuya, mutlu gününde ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi.

Oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı! Maşallah gelin hanım su gibi Tebrik mesajları yağdı...

Özellikle yer aldığı komedi programı ile dikkat çeken ve hayat verdiği karakterlerle sevilen oyuncu Uğur Bilgin, nişanlandı.

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Oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı! Maşallah gelin hanım su gibi Tebrik mesajları yağdı...

Sosyal medya hesabından nişanlısı ile yüzük merasiminden karesini paylaşan oyuncu Uğur Bilgin'e tebrik mesajları yağdı. Uğur Bilgin'in nişanlısı güzelliği ve zarafeti ile övgüleri topladı.

Oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı! Maşallah gelin hanım su gibi Tebrik mesajları yağdı...

Uğur Bilgin, nişan pastası keserken çekilen pozunu Instagram hesabından paylaşıp, yüzük ve dua emojisiyle birlikte "27.06.2023" notunu düştü.

Oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı! Maşallah gelin hanım su gibi Tebrik mesajları yağdı...

Oyuncuya komedi programından dostlarından tebrik mesajları geldi. Onur Buldu yakın arkadaşına "Benim can yoldaşım hep mutlu olun." yorumunda bulundu.

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