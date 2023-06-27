Giriş Tarihi: 27.06.2023 10:55
Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
11:02
Oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı! "Maşallah gelin hanım su gibi" Tebrik mesajları yağdı...
Özellikle yer aldığı komedi programı ile dikkat çeken ve hayat verdiği karakterlerle sevilen oyuncu Uğur Bilgin, nişanlandı. Sosyal medya hesabından nişanlısı ile yüzük merasiminden karesini paylaşan oyuncu Uğur Bilgin'e tebrik mesajları yağdı. Uğur Bilgin'in nişanlısı güzelliği ve zarafeti ile övgüleri topladı. İşte Uğur Bilgin'in nişanından kareler...