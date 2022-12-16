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Haberler Galeri Oyuncu Wilma Elles muradına erdi! Avukat sevgilisiyle evlenen Wilma Elles'in ikizleri de annelerini yalnız bırakmadı!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 10:09

Oyuncu Wilma Elles muradına erdi! Avukat sevgilisiyle evlenen Wilma Elles'in ikizleri de annelerini yalnız bırakmadı!

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle şöhrete kavuşan Wilma Elles, avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik dünyaevine girdi. 36 yaşındaki güzel, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile verdikleri pozu, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaşıp, ilişkisini takipçilerine duyurmuştu. İzmir'de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine Wilma Elles'in ikizleri de katıldı. İşte Wilma Elles'in nikah kareleri...

Oyuncu Wilma Elles muradına erdi! Avukat sevgilisiyle evlenen Wilma Elles’in ikizleri de annelerini yalnız bırakmadı!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle ünlenen Wilma Elles, bir süredir birlikte olduğu avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturdu.

Oyuncu Wilma Elles muradına erdi! Avukat sevgilisiyle evlenen Wilma Elles’in ikizleri de annelerini yalnız bırakmadı!

36 yaşındaki güzel, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile verdikleri pozu, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaşıp, ilişkisini takipçilerine duyurmuştu.

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Oyuncu Wilma Elles muradına erdi! Avukat sevgilisiyle evlenen Wilma Elles’in ikizleri de annelerini yalnız bırakmadı!

Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten mutlu bir haber geldi. Elles, ikinci kez evlendi.

Oyuncu Wilma Elles muradına erdi! Avukat sevgilisiyle evlenen Wilma Elles’in ikizleri de annelerini yalnız bırakmadı!

Bir ömür mutluluğa 'evet' diyen ikili sade bir nikah tercih etti.

Oyuncu Wilma Elles muradına erdi! Avukat sevgilisiyle evlenen Wilma Elles’in ikizleri de annelerini yalnız bırakmadı!

İşte Wilma Elles'in nikah kareleri...

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