Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
10:09
Oyuncu Wilma Elles muradına erdi! Avukat sevgilisiyle evlenen Wilma Elles'in ikizleri de annelerini yalnız bırakmadı!
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle şöhrete kavuşan Wilma Elles, avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik dünyaevine girdi. 36 yaşındaki güzel, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile verdikleri pozu, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaşıp, ilişkisini takipçilerine duyurmuştu. İzmir'de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine Wilma Elles'in ikizleri de katıldı. İşte Wilma Elles'in nikah kareleri...