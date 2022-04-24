Giriş Tarihi: 24.04.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 11:39

Oyunculuğu bırakarak ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel aldığı haberle yıkıldı: Ben gelmeden ölmeyecektin!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Tolga Karel bu sefer yaşadığı acıyı hayranlarıyla paylaştı. Babasının ölüm haberi ile sarsılan Tolga Karel duyduğu üzüntüyü yaptığı paylaşımlarla dile getirdi. Babası ile son mesajlaşmasını paylaşan Tolga Karel "Ben gelmeden ölme demiştim sana, hani beni bekleyecektin" sözleri ile özlemini haykırdı. İşte Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak tanınan Tolga Karel'in babasına son vedası...