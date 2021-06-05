Özçivit ailesinden mutluluk pozu! Burak Özçivit Güzel eşim diyerek paylaştı ve Fahriye Evcen'in yeni yaşını böyle kutladı!

Evlerinin bahçesinde çekildikleri mutlu aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özçivit 35 yaşına basan Fahriye Evcen'in doğum gününü "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim. Doğum günün kutlu olsun" sözleri ile kutlarken Fahriye Evcen ise eşi Burak Özçivit'e "Her şeyimsiniz" yorumu ile yanıt verdi.