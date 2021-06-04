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Haberler Galeri Özçivit ailesinden mutluluk pozu! Burak Özçivit "Güzel eşim" diyerek paylaştı ve Fahriye Evcen'in yeni yaşını kutladı!
Giriş Tarihi: 04.06.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 13:46

Özçivit ailesinden ! "Güzel eşim" diyerek paylaştı ve 'in yeni yaşını kutladı!

Kuruluş Osman'ın yakışıklısı kendisi gibi oyuncu eşi 'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Evlerinin bahçesinde çekildikleri mutlu aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özçivit 35 yaşına basan Fahriye Evcen'in doğum gününü "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim. Doğum günün kutlu olsun" sözleri ile kutlarken Fahriye Evcen ise eşi Burak Özçivit'e "Her şeyimsiniz" yorumu ile yanıt verdi. Fahriye Evcen'in güzelliği ise övgüleri topladı... İşte Özçivit ailesinin ...

Özçivit ailesinden mutluluk pozu! Burak Özçivit Güzel eşim diyerek paylaştı ve Fahriye Evcen'in yeni yaşını kutladı!

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu son paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Özçivit ailesinden mutluluk pozu! Burak Özçivit Güzel eşim diyerek paylaştı ve Fahriye Evcen'in yeni yaşını kutladı!

Kuruluş Osman'ın yakışıklısı kendisi gibi oyuncu eşi 'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

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Özçivit ailesinden mutluluk pozu! Burak Özçivit Güzel eşim diyerek paylaştı ve Fahriye Evcen'in yeni yaşını kutladı!

İşte Özçivit ailesinin ve yakışıklı oyuncunun romantik kutlaması...

Özçivit ailesinden mutluluk pozu! Burak Özçivit Güzel eşim diyerek paylaştı ve Fahriye Evcen'in yeni yaşını kutladı!

Evlerinin bahçesinde çekildikleri mutlu aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan 35 yaşına basan 'in doğum gününü "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim. Doğum günün kutlu olsun" sözleri ile kutlarken Fahriye Evcen ise eşi Burak Özçivit'e "Her şeyimsiniz" yorumu ile yanıt verdi.

Özçivit ailesinden mutluluk pozu! Burak Özçivit Güzel eşim diyerek paylaştı ve Fahriye Evcen'in yeni yaşını kutladı!

'in güzelliği ise övgüleri topladı...

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