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Haberler Galeri Özge Gürel İtalya’ da iki markanın reklam yüzü oldu! Alacağı para dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 07.06.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 11:55

’ da iki markanın yüzü oldu! Alacağı para !

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ilgi görüyor. Sempatik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özge Gürel özellikle ile partner olarak çok yakıştırılıyor. Doğal güzelliğine de oldukça güvenen Özge Gürel son oynadığı diziler sayesinde yurt dışında da popülerisi artmaya devam ediyor. Oyuncu, 'da faaliyet gösteren giyim ve takı firmalarının yüzü oldu. Gürel, iki markanın çekimleri için eylül ayında bir hafta ülkeye giderek, kamera karşısına geçecek. Özge Gürel'in alacağı ücret ise .

Özge Gürel İtalya’ da iki markanın reklam yüzü oldu! Alacağı para dudak uçuklattı!

Güzel oyuncu , son dönemde popüleritesinin arttığı 'da iki markanın yüzü oldu.

Özge Gürel İtalya’ da iki markanın reklam yüzü oldu! Alacağı para dudak uçuklattı!

'in, son oynadığı diziler sayesinde yurt dışında da popülerisi artmaya devam ediyor.

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Özge Gürel İtalya’ da iki markanın reklam yüzü oldu! Alacağı para dudak uçuklattı!

Milliyet'in haberine göre; Oyuncu, 'da faaliyet gösteren giyim ve takı firmalarının yüzü oldu.

Özge Gürel İtalya’ da iki markanın reklam yüzü oldu! Alacağı para dudak uçuklattı!

Gürel, iki markanın çekimleri için eylül ayında bir hafta ülkeye giderek, kamera karşısına geçecek.

Özge Gürel İtalya’ da iki markanın reklam yüzü oldu! Alacağı para dudak uçuklattı!

Oyuncunun, görüntü ve fotoğraflarının yer aldığı reklamlar, dijital platformlarda yayınlanacak.

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