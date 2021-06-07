Özge Gürel İtalya’ da iki markanın reklam yüzü oldu! Alacağı para dudak uçuklattı!

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından Özge Gürel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ilgi görüyor. Sempatik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özge Gürel özellikle Can Yaman ile partner olarak çok yakıştırılıyor. Doğal güzelliğine de oldukça güvenen Özge Gürel son oynadığı diziler sayesinde yurt dışında da popülerisi artmaya devam ediyor. Oyuncu, İtalya'da faaliyet gösteren giyim ve takı firmalarının yüzü oldu. Gürel, iki markanın çekimleri için eylül ayında bir hafta ülkeye giderek, kamera karşısına geçecek. Özge Gürel'in alacağı ücret ise dudak uçuklattı.