Giriş Tarihi: 07.01.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 14:49

Özge Özpirinçci'den kar paylaşımı geldi! Aile pozu veren Özge Özpirinçci bu kez kızı Mercan'ın yüzünü gizlemedi!

Yılın ilk kar paylaşımları gelmeye başladı! Özge Özpirinçci ile oyuncu eşi Burak Yamantürk kızları Mercan ve yakın arkadaşlarıyla soluğu Kartalkaya'da aldı. Oyuncu Özge Özpirinçci ile meslektaşı Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021 yılı eylül ayında evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda evlilik yıldönümlerini kutlayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızları Mercan da kısa süre önce 1 yaşına basmıştı. Zamanının çoğunu ailesine ayıran Özge Özpirinçci kar paylaşımı ile beğeni topladı. İşte Özge Özpirinçci'nin eşi ve kızı ile kar pozu...