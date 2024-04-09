Giriş Tarihi: 09.04.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
12:55
Özge Ulusoy babasını feci kazada kaybetmişti! 'Yemin ederim hakkını arayacağım'
Ünlü model Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 13 Ekim Cuma günü yapılan ikinci duruşmada araç sürücüsü 'taksirle adam öldürmekten' 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. 2 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiği babasının mezarını ziyaret eden Özge Ulusoy, ardından uzun bir yazı yazarak sanığın para cezası ve yurt dışı yasağının kalkmasını talep etmesine tepki gösterdi.