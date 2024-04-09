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Haberler Galeri Özge Ulusoy babasını feci kazada kaybetmişti! 'Yemin ederim hakkını arayacağım'
Giriş Tarihi: 09.04.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 12:55

Özge Ulusoy babasını feci kazada kaybetmişti! 'Yemin ederim hakkını arayacağım'

Ünlü model Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 13 Ekim Cuma günü yapılan ikinci duruşmada araç sürücüsü 'taksirle adam öldürmekten' 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. 2 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiği babasının mezarını ziyaret eden Özge Ulusoy, ardından uzun bir yazı yazarak sanığın para cezası ve yurt dışı yasağının kalkmasını talep etmesine tepki gösterdi.

Özge Ulusoy babasını feci kazada kaybetmişti! ’Yemin ederim hakkını arayacağım’

Babasının mezarı başında paylaşım yapan Ulusoy, "Bizim yüreğimiz biraz hafifleyecekse, bir gün o katil hapse döndüğü gün olacak" dedi.

Özge Ulusoy babasını feci kazada kaybetmişti! ’Yemin ederim hakkını arayacağım’

Manken Özge Ulusoy, babası Haydar Ulusoy'u 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Özge Ulusoy babasını feci kazada kaybetmişti! ’Yemin ederim hakkını arayacağım’

Acı haberle kahrolan ünlü manken, yaşananların ardından dava yoluna giderek bu olayın sonuçlanmasını talep etmişti.

Özge Ulusoy babasını feci kazada kaybetmişti! ’Yemin ederim hakkını arayacağım’

Geçtiğimiz hafta da davada karar çıkmıştı. Haydar Ulusoy'a aracıyla çarpan Elif Nasır, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Özge Ulusoy babasını feci kazada kaybetmişti! ’Yemin ederim hakkını arayacağım’

"KARŞI TARAF 'BAŞIN SAĞ OLSUN' BİLE DEMEDİ"

Mahkeme kararıyla ilgili konuşan Ulusoy, şunları dile getirmişti:

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