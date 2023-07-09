Giriş Tarihi: 09.07.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 11:22

Özkan Uğur'un duygulandığı anlar gündem oldu! Özkan Uğur'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu...

Usta sanatçı Özkan Uğur'dan son dakika acı haber geldi. Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefat haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimlerden art arda veda paylaşımları geldi. Ölümü Türkiye'yi yasa boğan Özkan Uğur'un ardından yapılan paylaşımlarda ise eski bir video öne çıktı. 69 yaşında aramzıdan ayrılan Özkan Uğur'un duygulandığı anlar gündem oldu.