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Haberler Galeri Özkan Uğur'un duygulandığı anlar gündem oldu! Özkan Uğur'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu...
Giriş Tarihi: 09.07.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 11:22

Özkan Uğur'un duygulandığı anlar gündem oldu! Özkan Uğur'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu...

Usta sanatçı Özkan Uğur'dan son dakika acı haber geldi. Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefat haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimlerden art arda veda paylaşımları geldi. Ölümü Türkiye'yi yasa boğan Özkan Uğur'un ardından yapılan paylaşımlarda ise eski bir video öne çıktı. 69 yaşında aramzıdan ayrılan Özkan Uğur'un duygulandığı anlar gündem oldu.

Özkan Uğur’un duygulandığı anlar gündem oldu! Özkan Uğur’un ölümü Türkiye’yi yasa boğdu...

Yoğun bakım ünitesinde uzun süredir tedavi gören Özkan Uğur'dan acı haber geldi. MFÖ grubunun üyelerinden olan ünlü müzisyen Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Lenf kanserini daha önce 3 kez yenmeyi başaran Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti.

Özkan Uğur’un duygulandığı anlar gündem oldu! Özkan Uğur’un ölümü Türkiye’yi yasa boğdu...

Özkan Uğur'un ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

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Özkan Uğur’un duygulandığı anlar gündem oldu! Özkan Uğur’un ölümü Türkiye’yi yasa boğdu...

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

SON DAKİKA: Usta sanatçı Özkan Uğur'dan acı haber geldi! Özkan Uğur hayatını kaybetti | Video

Özkan Uğur’un duygulandığı anlar gündem oldu! Özkan Uğur’un ölümü Türkiye’yi yasa boğdu...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur’un duygulandığı anlar gündem oldu! Özkan Uğur’un ölümü Türkiye’yi yasa boğdu...

Özkan Uğur'un ardından yapılan paylaşımlarda ise eski bir video öne çıktı.

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