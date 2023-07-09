Özkan Uğur'un şarkı söylerken duygulandığı anlar Türkiye'yi duygulandırdı | Video
Türkiye'nin efsane müzik grubu MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, dün yaşamını yitirdi. Daha önce yendiği lenf kanseri hastalığı nükseden 69 yaşındaki usta sanatçı, geçtiğimiz ay entübe edilmişti.Özkan Uğur'un sevenleri, grup arkadaşlarıyla birlikte 'No Problem' isimli parçalarını seslendirirken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu.
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