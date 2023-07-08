Video Haber Özkan Uğur vefat etti! Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ünlü sanatçıyı anlattı | Video
Özkan Uğur vefat etti! Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ünlü sanatçıyı anlattı | Video

Özkan Uğur vefat etti! Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ünlü sanatçıyı anlattı | Video

08.07.2023 | 18:12

Usta sanatçı Özkan Uğur'dan son dakika acı haber geldi. Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefat haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimlerden art arda veda paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlar...

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