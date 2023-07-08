Özkan Uğur hayatını kaybetti! Şarkıcı Hakan Peker A Haber’e bağlanıp usta sanatçıyı anlattı | Video
Usta sanatçı Özkan Uğur'dan son dakika acı haber geldi. Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefat haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimlerden art arda veda paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlar...
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