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Haberler Galeri Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin son sağlık durumu!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 13:47

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin son sağlık durumu!

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları olmuştu. Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söylemişti. Tanyeli, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile bu kadar zayıf değil" demişti. Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oryantal yemek programı yapacağını söyledi. İşte merak edilen son sağlık durumu...

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’nin son sağlık durumu!

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti.Tanyeli, son olarak Nişantaşı'nda modacısıyla görüntülendi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’nin son sağlık durumu!

Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söylemişti. Tanyeli, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile bu kadar zayıf değil" demişti.

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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’nin son sağlık durumu!

Günler sonra ilk kez evden çıktığını belirten Tanyeli, şunları söyledi: "Hastalığımla iyi mücadele ediyorum aslında. 10 gün sonra ilk defa bugün evden dışarı çıkabildim. Hava almak istedim. İyiyim ama dışarı biraz kalabalık. Ödül törenine gideceğim akşam, alışveriş yaptım. Aslında kalabalıkta durmamaya gayret gösteriyorum. Çok büyük bir salgın var. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona açığım. Geçenlerde grip oldum. Kanserden değil gripten gidiyorum sandım. Şu andaki grip salgını koronavirüsten beter. İnsanı yerle bir ediyor. Hepimiz dikkat edelim."

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’nin son sağlık durumu!

Zayıfladığı görülen oryantal, "Hayatım boyunca 46 kiloya düşmemiştim. Ama görüyorsunuz ayaktayım. İki gündür hastanedeyim. Testler yaptık. Pazartesi iyi sonuçlar bekliyorum. 1 Temmuz'da yemek programına başlıyorum.

Bu mücadele en önemli şey moral ve motivasyon. En büyük terapim yemek yapmak. En büyük hayalim gerçek oldu." dedi.

Tanyeli, "Sanat camiasından kimler iyi yemek yapıyor?" sorusuna, "Sahneye çıkan çok sanatçı evde terapi olarak yemek yapıyor. Kuzu tandır, karnıyarık ve perde pilavım iyidir.

Uzak Doğu yemeklerini iyi yaparım. Yemekte çok meraklıyım. Dünya mutfağına düşkünüm." yanıtını verdi.

Oryantal, "Sanat dünyasında vefasızlık var mı?" sorusuna, "İyi şeylere odaklanıyorum. Basın bana sahip çıktı. Olanlar iyi ki var. Sesimi duyuranlardan Allah razı olsun." diye cevap verdi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’nin son sağlık durumu!

TÜM TAKIM FORMAYI İMZALADI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Tanyeli'ye tüm takım futbolcularının imzaladığı forma göndermişti.

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