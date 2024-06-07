Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
13:47
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin son sağlık durumu!
Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları olmuştu. Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söylemişti. Tanyeli, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile bu kadar zayıf değil" demişti. Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oryantal yemek programı yapacağını söyledi. İşte merak edilen son sağlık durumu...