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Haberler Galeri Pelin Akil yakın arkadaşı Müge Boz’un hamilelik haberini böyle aldı! İşte Pelin Akil’in şoke olduğu o anlar!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 19:01

Pelin Akil yakın arkadaşı Müge Boz’un hamilelik haberini böyle aldı! İşte Pelin Akil’in şoke olduğu o anlar!

Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift Müge Boz ve Caner Erdeniz, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Tekrar anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Müge Boz, geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğunu duyurdu. YouTube'de bir video yayınlayan Boz, burada hem ailesine, hem de en yakın arkadaşlarına hamile olduğunu duyurduğu anları paylaştı. Müge Boz, en yakın arkadaşı Pelin Akil'e video izletti ve hamile olduğunu müjdeledi. Pelin Akil, büyük şok yaşarken o anlar kameralara böyle yansıdı. İşte Müge Boz'un o videosundan eğlenceli o kareler!

Pelin Akil yakın arkadaşı Müge Boz’un hamilelik haberini böyle aldı! İşte Pelin Akil’in şoke olduğu o anlar!

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da evlendi.

Pelin Akil yakın arkadaşı Müge Boz’un hamilelik haberini böyle aldı! İşte Pelin Akil’in şoke olduğu o anlar!

Çift mutlu evliliklerini Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırdı.

İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR!

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurdu. Müge Boz, en yakın arkadaşı Pelin Akil'e bu haberi vermesi bugün sosyal medyada gündem oldu.

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Pelin Akil yakın arkadaşı Müge Boz’un hamilelik haberini böyle aldı! İşte Pelin Akil’in şoke olduğu o anlar!

HAMİLELİK SONRASI İLK PAYLAŞIM!

Uzun bir süredir YouTube'da aktif olmayan Boz, ikinci hamilelik sonrası ilk kez bir paylaşım yaptı.

Pelin Akil yakın arkadaşı Müge Boz’un hamilelik haberini böyle aldı! İşte Pelin Akil’in şoke olduğu o anlar!

EN YAKINLARINA MÜJDEYİ VİDEOYLA DUYURDU!

Ünlü oyuncu bu videoda hem ailesine, hem de en yakın arkadaşlarına hamile olduğunu duyurduğu bir video yayınladı.

Pelin Akil yakın arkadaşı Müge Boz'un hamilelik haberini böyle aldı! İşte Pelin Akil'in şaşırdığı o anlar!

Pelin Akil yakın arkadaşı Müge Boz’un hamilelik haberini böyle aldı! İşte Pelin Akil’in şoke olduğu o anlar!

PELİN AKİL'E HABERİ BÖYLE VERDİ!

Müge Boz, en yakın arkadaşı Pelin Akil'e video izletti ve hamile olduğunu müjdeledi.

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