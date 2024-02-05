Pelin Akil yakın arkadaşı Müge Boz’un hamilelik haberini böyle aldı! İşte Pelin Akil’in şoke olduğu o anlar!

EN YAKINLARINA MÜJDEYİ VİDEOYLA DUYURDU!

Ünlü oyuncu bu videoda hem ailesine, hem de en yakın arkadaşlarına hamile olduğunu duyurduğu bir video yayınladı.

Pelin Akil yakın arkadaşı Müge Boz'un hamilelik haberini böyle aldı! İşte Pelin Akil'in şaşırdığı o anlar!