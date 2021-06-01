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Haberler Galeri Pelin Öztekin bikinili pozu ile tatil sezonunu açtı takipçileri ikiye bölündü! İşte 93 kilo veren Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımı...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 07:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 07:36

pozu ile tatil sezonunu açtı takipçileri ikiye bölündü! İşte 93 kilo veren Pelin Öztekin'in ...

3 ay önce babasını kaybeden 'in pozu takipçilerini ikiye böldü. Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin moral tatiline çıktı. 8 Mart'ta kaybettiği babası 'in ardından büyük bir yıkım yaşayan Pelin Öztekin sosyal medya paylaşımı ile 'hayat devam ediyor' mesajı verdi. Ünlü oyuncu ile verdiği poza çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar yaptığı paylaşıma "Ne çabuk unutuldu babanız da böyle pozlar veriyorsunuz" yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise yaptığında yanlış bir şey olmadığını savundu. İşte Pelin Öztekin'in ...

Pelin Öztekin bikinili pozu ile tatil sezonunu açtı takipçileri ikiye bölündü! İşte 93 kilo veren Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımı...

3 ay önce babasını kaybeden 'in pozu takipçilerini ikiye böldü.

Pelin Öztekin bikinili pozu ile tatil sezonunu açtı takipçileri ikiye bölündü! İşte 93 kilo veren Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımı...

Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan moral tatiline çıktı.

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Pelin Öztekin bikinili pozu ile tatil sezonunu açtı takipçileri ikiye bölündü! İşte 93 kilo veren Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımı...

8 Mart'ta kaybettiği babası 'in ardından büyük bir yıkım yaşayan sosyal medya paylaşımı ile 'hayat devam ediyor' mesajı verdi.

Pelin Öztekin bikinili pozu ile tatil sezonunu açtı takipçileri ikiye bölündü! İşte 93 kilo veren Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımı...

Ünlü oyuncu 'in siyah bikinisi ile verdiği poza çok sayıda yorum geldi.

Pelin Öztekin bikinili pozu ile tatil sezonunu açtı takipçileri ikiye bölündü! İşte 93 kilo veren Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımı...

Bazı kullanıcılar yaptığı paylaşıma "Ne çabuk unutuldu babanız da böyle pozlar veriyorsunuz" yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise yaptığında yanlış bir şey olmadığını savundu.

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