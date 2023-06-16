Perihan Savaş’a biricik gelini Melis Ketenci’den duygusal kutlama! 66 yaşındaki Perihan Savaş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

66 yaşına basan Perihan Savaş güzelliği ve fit hali ile adeta yıllara meydan okuyor. Zorluklarla dolu hayat hikayesi ile bilinen Perihan Savaş, tüm olumsuzlukların üstesinden kızı Melek Zübeyde Akkaş ve oğlu Savaş Zafer ile gelmişti.