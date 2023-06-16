Perihan Savaş’a biricik gelini Melis Ketenci’den duygusal kutlama! 66 yaşındaki Perihan Savaş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer geçtiğimiz Ocak ayında Melis Ketenci ile dünya evine girmişti. Çift, aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir düğünle evlenmişti. Perihan Savaş mutluluğunu "Duygular anlatılmaz, yaşanması lazım. Hüznüm de var, keşke Savaş'ın babası da olsaydı" diyerek dile getirmişti. 14 Haziran'da 66 yaşına basan Perihan Savaş'a biricik gelini Melis Ketenci'den duygusal karelerle kutlama geldi. Melis Ketenci eşi Savaş Zafer ve kayınvalidesi Perihan Savaş ile en özel karelerini "Dünyalar güzeli annemiz, iyi ki varsın" sözleriyle paylaştı. İşte Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci...